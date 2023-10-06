Шойгу поставил задачу по наращиванию темпов производства и ремонта Су-34

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поставил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» задачу по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. В частности, речь идет про истребитель Су-34. Информацию сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«Эта машина (истребитель Су-34 — прим. ред) — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», — заявил глава ведомства.Директор авиационного завода Александр Панасенко рассказал, что на сегодняшний день предприятие может помимо выпуска серийной продукции, производить капремонт авиационной техники, которая выработала ресурс при эксплуатации.
Читайте также:
ВС России ударили по азовцам* на краснолиманском направлении
В США признали шесть своих ошибок в отношениях с Россией
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
*Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак