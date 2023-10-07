Шойгу представил к званию Героя России посмертно морпеха Дмитрия Егорова

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Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя Российской Федерации посмертно рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
В ходе боя российский солдат получил тяжелое ранение, но не прекратил огонь до тех пор, пока не миновала угроза прорыва. От полученной раны морпех скончался. За проявленную отвагу, мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, министр обороны РФ Сергей Шойгу представил рядового морской пехоты Дмитрия Егорова к званию Героя Российской Федерации.
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Александр Бойцов