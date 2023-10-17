Шойгу провел совещание по увеличению производства артиллерии и РСЗО

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по дальнейшему развитию, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Информацию сообщает пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
Шойгу заявил, что в условиях проведения СВО на Украине важно крайне быстро восполнять запасы вооружения.
19 сентября президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей обеспечение вооружением войск на спецоперации. Российский лидер попросил провести анализ графика поставок самого востребованного вооружения, военной и специальной техники, а также поручил повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.
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«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — подчеркнул глава ведомства.
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Алина Юрчак