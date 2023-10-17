Шойгу провел совещание по увеличению производства артиллерии и РСЗО

Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») отслеживают и уничтожают танки ВСУ в тылу в районе Орехова, не подпуская их к району Работино. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Сова» изданию РИА Новости.