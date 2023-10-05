Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в ЮВО

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Глава Министерство обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Информацию об этом 5 октября разместило российское оборонное ведомство.
Шойгу посмотрел на проведения занятий по тактико-специальной, медицинской, огневой и инженерной подготовке солдат. В ведомстве объяснили, что учения на полигонах проводятся под руководством офицеров, которые обладают боевым опытом участия в СВО на территории Украины.
Главе Минобороны продемонстрировали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника. Военнослужащие также совершили выстрелы из разного оружия, в том числе из гранатометов и огнемета.
Кроме того, Шойгу подарил женщинам, трудящимся в медицинских службах, наручные часы и поблагодарил их за обучение бойцов навыкам оказания медпомощи в условиях ведения боя.
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Главе Минобороны продемонстрировали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника. Военнослужащие также совершили выстрелы из разного оружия, в том числе из гранатометов и огнемета.
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Алина Юрчак