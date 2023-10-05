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Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в ЮВО

Шойгу проверил боевую готовность подразделений БАРС на полигонах ЮВО
05 октября 2023, 10:13
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерство обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Информацию об этом 5 октября разместило российское оборонное ведомство.
Шойгу посмотрел на проведения занятий по тактико-специальной, медицинской, огневой и инженерной подготовке солдат. В ведомстве объяснили, что учения на полигонах проводятся под руководством офицеров, которые обладают боевым опытом участия в СВО на территории Украины.

Главе Минобороны продемонстрировали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника. Военнослужащие также совершили выстрелы из разного оружия, в том числе из гранатометов и огнемета.


Кроме того, Шойгу подарил женщинам, трудящимся в медицинских службах, наручные часы и поблагодарил их за обучение бойцов навыкам оказания медпомощи в условиях ведения боя.

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В Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине
Глава Минобороны Крозетто: ресурсы Италии для оказания помощи ВСУ небезграничны
05 октября 2023, 10:18

Фото: iStock/okfoto

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставка восьмого пакета военной помощи Киеву пока является только «декларацией о намерениях». Об этом сообщает газета Avvenire.
Крозетто отметил, что ресурсы Италии небезграничны, несмотря на готовность предоставить оружие Украине. Глава Минобороны Италии добавил, что поставки Украине вооружений связаны с проверкой их наличия у министерства, чтобы не подвергать опасности уровень итальянской обороноспособности.

По словам Крозетто, Италия сделала многое для поддержки Украины.

Ранее сообщалось о том, что по результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. 

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#минобороны
#солдат
#пво
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Радикалы «Азова»* расстреляли сослуживцев под Кременной
Марочко: Бойцы «Азова»* расстреляли троих украинских военных под Кременной
05 октября 2023, 08:38

Фото: istock / Tomas Ragina

Националисты из подразделения «Азов»* расстреляли троих солдат ВСУ под Кременной. Информацию сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передает РИА Новости.

«В ходе аэроразведки кременского участка, в районе населенного пункта Дроновка (ДНР) обнаружен пикап украинских боевиков с нанесенной символикой террористической организации «Азов»*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме», — заявил эксперт.
По информации Марочко, обнаруженный автомобиль противника был замечен около реки Северский Донец. Марочко также рассказал, что 2 боевика «Азова»* выпихнули солдат ВСУ из машины, после чего расстреляли. Тела они выбросили в реку. 

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ пытаются создать линию защиты для перехода к обороне вокруг Купянска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
#эксперт
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#контроль
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#всу
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ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами
05 октября 2023, 08:04

Фото: iStock/RamonCast

Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами.
Mash пишет, что пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.
 
Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.
 
Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На месте работают саперы, туда же приехал губернатор Роман Старовойт.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

При этом кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.

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#сво
#украина
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Пленный: Командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки
Пленный боец ВСУ Прытков: Командование без поддержки посылает форсировать Днепр
05 октября 2023, 06:36

Командование ВСУ задействует для форсирования Днепра неподготовленных и немотивированных военных. Пленный боец 126-й бригады теробороны ВС Украины Илья Прытков рассказал, что атаки осуществляются без поддержки артиллерии в условиях отсутствия укомплектования личного состава. Об этом пишет РИА Новости.
По словам украинского военнопленного, он оказался в армии из-за принудительной мобилизации в 2022 году. Его задержали на одном из блокпостов по пути на работу. После этого мужчину отправили в военкомат, где распределили в подразделение в Одессе.

«Там мы ходили в караулы, автомат давали подержать только в карауле, потом забирали. Потом через месяц нас вывезли в Раздельнянский район, там тоже ходили в караулы, начали ездить на полигоны, где раз в месяц давали пострелять по 15 патронов. Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#военкомат
#украина
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ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от удара ракет гранату
РИА Новости: ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от удара ракет гранату
05 октября 2023, 06:04

Фото: Минобороны РФ

ФСБ совместно с Росгвардией проведут испытание гранаты РДГ-У, способной с помощью дымовой завесы маскировать личный состав от управляемых ракет противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Росгвардия и ФСБ заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях. Граната обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет и высокоточного оружия», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что принцип действия РДГ-У основывается на дымообразующем составе, создающем в воздухе плотную завесу. При этом граната оснащена специальным элементом, который подпитывает её долгое время. Граната была разработана специалистами «Ростеха» в феврале 2023 года.

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#ростех
#россия
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Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового
05 октября 2023, 05:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Группировка «Запад» Вооружённых сил РФ огнём артиллерии сорвала ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, в районе села Берестовое. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
По его словам, на том же самом Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли несколько авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ, топливному складу, а также пункту боевого питания в районе Купянска.

Общие потери противника, как уточнил Сергей Зыбинский, составили больше двух взводов, два танка, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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Российские «Солнцепеки» уничтожили опорпункты ВСУ на Купянском направлении
05 октября 2023, 05:12

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные используют расчёты ТОС «Солнцепек» при уничтожении складов с боеприпасами и укрепленных опорных пунктов ВСУ в зоне СВО на Купянском направлении. Соответствующим видео поделилось Минобороны РФ, пишут «Известия».
На кадрах видно, как «Солнцепек» незаметно для противника оказывается на боевой позиции, затем положение пусковой установки корректируется наводчиком и он открывает огонь.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#украина
#вс рф
#россия
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Стало известно о планах Германии по поставкам ракет Taurus на Украину
Bild: Германия пока не намерена осуществлять поставки ракет Taurus на Украину
04 октября 2023, 21:35

Фото: iStock/3D_generator

Германия в ближайшее время не собирается осуществлять поставки ракет дальнего действия Taurus на Украину. Об этом сообщает издание Bild.
Несмотря на то, что Украина сильно нуждается в этом вооружении Германия пока не намерена разрешать поставки. 

При этом, издание сообщает, что власти ФРГ не дали прямого отказа, однако всё склоняется к тому, что поставки маловероятны.

Предполагается, что отсрочка поставок напрямую связана с решением канцлера Германии Олафом Шольцем, который выступил против отправки Украине этих дальнобойных ракет.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что ВСУ смогут совершать атаки по территории России немецкими дальнобойными ракетами Taurus.

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#украина
#германия
#поставки
#ракета
#вооружение
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Российские силы вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра
04 октября 2023, 20:12

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы полностью вернули контроль над островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив, об этом в интервью «РИА Новости» рассказали командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр».
«Нашими, острова контролируются, абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», - прокомментировал ситуацию один из российских командиров. 

Контроль удалось вернуть после того как вода, подтопившая острова в результате разрушения Каховской ГЭС, отошла. 

При этом, командиры отметили, что ВСУ постоянно предпринимают попытки высадиться на островах, чтобы потом перебраться на левый берег Днепра, который находится под контролем России. Однако, отлаженный механизм взаимодействия позволяет ВС РФ вовремя обнаружить подкрадывающиеся к островам катеры ВСУ, передать их координаты и открыть артиллеристский огонь.

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