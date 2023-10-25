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Шойгу проверил пункт управления группировки «Восток» на южнодонецком направлении

25 октября 2023, 05:15
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции (СВО) проверил передовой пункт управления группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе состоявшегося на командном пункте совещания глава военного ведомства заслушал доклады начальников родов войск. Министру доложили о текущей обстановке, действиях вооруженных сил Украины и выполнении российскими войсками задач на основных направлениях.

Шойгу призвал российских генералов готовиться к активным боевым действиям на Украине в зимний период, обратив особое внимание командного состава «на своевременное и достаточное обеспечение всего личного состава группировки новым зимним обмундированием», а также призвал сформировать оперативный резерв зимней формы одежды и утеплённой обуви.


Командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Андрей Кузьменко, в свою очередь, рассказал министру об обеспечении бойцов разведывательными и FPV-дронами. Благодаря этому в составе группировки появятся штатные подразделения беспилотников.

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В Днепропетровске и Кривом Роге прозвучали взрывы
28 октября 2023, 02:06

Фото: iStock/RamonCast

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Кривом Роге прозвучала серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Незадолго до этого на территории Днепропетровской области Украины включились сирены воздушной тревоги.
Ранее этот же портал сообщал о взрывах в портовом городе Измаил, который находится в Одесской области Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#взрывы
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В США раскрыли, на что нацелены операции России в зоне СВО
Экс-разведчик США Риттер: операции России нацелены на полное уничтожение ВСУ
27 октября 2023, 20:57

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Российская армия в настоящее время проводит операции, нацеленные на окончательную ликвидацию ВСУ. Об этом в беседе с журналистом Гарландом Никсоном рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что у России сейчас есть возможность с большим размахом уничтожить немногочисленные остатки украинских войск. Облегчает задачу и практически полное отсутствие у ВСУ авиации. 

По словам Риттера, украинские лётчики отказываются взлетать на истребителях, зная, что их уничтожат в первые минуты полёта, поскольку у России мощнейшие зенитные ракетные комплексы.

Ранее директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков раскрыл, сколько времени потребуется для полной денацификации Украины после завершения спецоперации.

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#россия
#вс рф
#украина
#всу
#спецоперация
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На Украине обнаружили тело пропавшего без вести британского наёмника
В Запорожской области в канализации обнаружили тело пропавшего наёмника Берка
27 октября 2023, 20:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Полиция обнаружила тело пропавшего без вести на Украине британского наёмника Дэниела Берка. Об этом сообщает издание Sun.
Тело наёмника было обнаружено в канализации на полигоне в Запорожской области. По предварительным данным, его убил другой иностранный наёмник, служащий в рядах ВСУ.

Отмечается, что обнаружить тело помог австралийско-алжирский наёмник Абдельфетах Нурин, который заявил, что якобы застрелил Берка случайно. Ранее он рассказывал, что перед тем как пропасть без вести Берк был с ним на полигоне, но затем в одиночку покинул его. Нурин объяснил свои слова тем, что действительно соврал, не зная, что делать после случайно произошедшего убийства.

Ранее британское издание сообщало, что было найдено тело другого наёмника из Великобритании, Джордана Чедвика. Его тело с завязанными руками было обнаружено на дне водоёма. Предполагается, что его пытал, а затем убил, также как и в случае с Берком, другой иностранный наёмник. 

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#украина
#всу
#сво
#наём
#военные
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Германия рассказала об осуществлённых за неделю поставках оружия на Украину
Минобороны ФРГ за неделю поставило Украине ПВО IRIS-T и пять тысяч боеприпасов
27 октября 2023, 19:54

Фото: iStock/alzay

В Минобороны Германии заявили о новых поставках вооружения Украине, осуществлённых за прошедшую неделю. Обновлённый список отправленной техники опубликован на сайте правительства ФРГ.
В новом списке фигурирует система ПВО IRIS-T и необходимые для неё ракеты, радар для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, четыре радиолокационные станции наземного наблюдения GO12, боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II, пять тысяч единиц боеприпасов 155 мм калибра, восемь разведывательных БПЛА Vector, пять надводных беспилотников, шесть бронированных машин, десять тысяч тактических очков, четыре тягача НХ81 с полуприцепами и три бронетранспортёра.

Ранее сообщалось, что ведомства Германии разрешили оборонному концерну Rheinmetall начать производство вооружения на территории Украины. В стране будет создано совместное предприятие. 

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#украина
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#вооружение
#спецоперация
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США находятся в замешательстве от мощности российских ПВО
Риттер: США не могут понять, как Россия сбила 24 украинских самолета
27 октября 2023, 18:47

Фото: iStock/vadimrysev

Соединенные Штаты до сих пор не могут понять, как Вооруженным силам России удалось создать столь мощную систему противовоздушной обороны, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители (Вооруженных сил Украины) сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и АВАКСами (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По его словам, как украинские, так и западные самолеты будут «испаряться в воздухе» в самый момент взлёта. 

Ранее в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю в плен Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) добровольно сдались 54 украинских военнослужащих из шести разных бригад ВСУ.

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#украина
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#всу
#пво
#сво
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Польский полковник Левандовский: Российские войска не дали ВСУ провести ротацию
27 октября 2023, 15:35

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели провести ротацию подразделений до начала наступательных действий российской армии. Об этом заявил военный эксперт, полковник Войска Польского в отставке Петр Левандовский.
В беседе с изданием Onet он попытался определить, почему стала возможной ситуация, при которой части Вооруженных сил РФ прибрали инициативу к своим рукам. Отставной полковник пришел к выводу, что многое решил тот факт, что российские военные не позволили частям ВСУ провести необходимую ротацию войск, а стали наступать, имея перед собой уставшего и выдохшегося противника.

«Создается впечатление, что русские знали о намечающейся ротации и своими действиями просто опередили командование ВСУ», — сказал Левандовский.

Он также задался вопросом, насколько российское военное руководство может быть посвящено в украинские планы. В самом деле, в последнее время командование ВСУ пыталось проводить некоторую ротацию частей на переднем крае, перебрасывать их с одного участка на другой, но выглядели эти попытки неубедительно. В результате на Купянском и Авдеевском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, заставляя противника отступать, заключил эксперт.

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#военные
#всу
#рф
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Названо число украинских военных, сдавшихся в плен ВС РФ на этой неделе
Минобороны РФ: в плен ВС РФ добровольно сдались 54 украинских бойца
27 октября 2023, 15:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

За прошедшую неделю в плен Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) добровольно сдались 54 украинских военнослужащих из шести разных бригад ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих критически низкий. Это наблюдается на нескольких направлениях, например, на южно-донецком и в зоне ответственности «Западной» группировки российских войск. 

Также уточнялось, что сдававшиеся в плен украинские военные передавали поставляемое Западом оружие. Так, на направлении Сватово – Кременная военные передали пулемёты США, Бельгии и Германии. 

По данным конца сентября, в плен российских военных сдались свыше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). 

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#россия
#военные
#всу
#вс рф
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Скотт Риттер: Российские системы ПВО полностью уничтожили авиацию ВСУ
27 октября 2023, 14:43

Фото: istockphoto/e-crow

Высокотехнологичные средства российской противовоздушной обороны практически полностью уничтожили украинскую авиационную технику. Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
В интервью журналисту Гарланду Никсону военный эксперт рассказал, что украинские истребители МиГ-29 сбиваются российскими средствами ПВО, едва успев подняться в воздух. Поэтому Россия имеет подавляющее преимущество в воздухе, отметил экс-разведчик.

Как считает Риттер, уничтожение украинской авиации дает Вооруженным силам РФ значительное превосходство на всех участках линии боевого соприкосновения. Известно, что никакие наступательные действия не могут быть эффективными без тяжелой техники и активной поддержки с воздуха, заключил эксперт.

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#эксперт
#воздух
#рф
#истребители
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#всу
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Генерал Скшипчак: У ВСУ закончились боеспособные солдаты
27 октября 2023, 14:02

Фото: iStock/Michele Ursi

В рядах Вооруженных сил Украины просто закончились боеспособные солдаты, об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, его цитирует Rzeczpospolita.
«На Украине просто не хватает людей, способных воевать», - прокомментировал ситуацию Скшипчак.

Генерал также отметил, что в рядах ВСУ наблюдается явная усталость, вызванная провалившимся контрнаступлением. К тому же,у Украины не хватает ресурсов, чтобы в полной мере восполнить свои колоссальные потери. 

Все это, по мнению Скшипчака, может дать российской армии большое преимущество при реализации зимней наступательной операции. 

Ранее генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер также заявил, что российские войска продолжают успешное наступление на разных участках Купянского направления. Это делает положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень сложным в этих районах боевых действий.

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