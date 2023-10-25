Шойгу проверил пункт управления группировки «Восток» на южнодонецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции (СВО) проверил передовой пункт управления группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе состоявшегося на командном пункте совещания глава военного ведомства заслушал доклады начальников родов войск. Министру доложили о текущей обстановке, действиях вооруженных сил Украины и выполнении российскими войсками задач на основных направлениях.
Шойгу призвал российских генералов готовиться к активным боевым действиям на Украине в зимний период, обратив особое внимание командного состава «на своевременное и достаточное обеспечение всего личного состава группировки новым зимним обмундированием», а также призвал сформировать оперативный резерв зимней формы одежды и утеплённой обуви.
Командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Андрей Кузьменко, в свою очередь, рассказал министру об обеспечении бойцов разведывательными и FPV-дронами. Благодаря этому в составе группировки появятся штатные подразделения беспилотников.
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Шойгу призвал российских генералов готовиться к активным боевым действиям на Украине в зимний период, обратив особое внимание командного состава «на своевременное и достаточное обеспечение всего личного состава группировки новым зимним обмундированием», а также призвал сформировать оперативный резерв зимней формы одежды и утеплённой обуви.
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