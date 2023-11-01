Шойгу раскрыл, на сколько Украине хватит истребителей F-16

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Исходя из опыта спецоперации, российские средства ПВО смогут сбить все запланированные к поставке истребители F-16 за 20 дней. Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
В ходе совещания он отметил, что за два месяца российскими ПВО были сбиты 37 украинских самолётов.
Шойгу отметил, что сбитые 37 истребителей превышают то количество самолётов F-16, которые Запад собирается поставить Украине. Таким образом, российским военным не составит труда уничтожить их все менее чем за месяц.
Ранее украинский интернет-портал Kyiv Independent сообщал, что Украине не хватает собственной авиации, поэтому ВСУ не могут защититься от ударов российских истребителей.
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Шойгу отметил, что сбитые 37 истребителей превышают то количество самолётов F-16, которые Запад собирается поставить Украине. Таким образом, российским военным не составит труда уничтожить их все менее чем за месяц.
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Анастасия Чинкова