Шойгу раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении

В зоне СВО на Украине на базе инженерной бригады ЮВО создали уникальный спецатальон сапёров-пилотов дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».