Фото: сайт Кремля
Начиная с 4 июня, что соответствует началу летнего контрнаступления, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, включая более 90 тысяч убитых и раненых военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергея Шойгу, передает РИА Новости.
Этот комментарий был сделан Шойгу в рамках своего выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Он также отметил, что ВСУ утратили около 600 танков и 1900 бронемашин. Тем не менее, Шойгу подчеркнул, что украинские силы не добились существенных успехов на поле боя.
Читайте также:
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн сделал неожиданное заявление об Украине
Медведев рассказал о ждущей Европу зиме
Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться
Читайте также:
Медведев рассказал о ждущей Европу зиме
Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться
Артем Кузьмин