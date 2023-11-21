Шойгу раскрыл потери ВСУ за минувший месяц

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за минувший месяц составили более 13, 7 тысяч человек. Об этом он рассказал в рамках коллегии Минобороны.
«Всего с начала месяца противник потерял свыше тринадцати тысяч семисот человек, порядка тысячи восьмисот единиц различного вооружения и военной техники», -рассказал Шойгу.
При этом он отметил, что многие украинские военные принимают решение сдаться в плен к ВС РФ, понимая всю бесполезность своих попыток прорвать российскую линию обороны.
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Элина Позднякова