Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для СВО

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для специальной военной операции. Информацию сообщает «Интерфакс».
Глава Минобороны заявил, что набранные люди сейчас занимаются подготовкой. Кроме того, идет постоянное, естественное пополнение резервных полков.
«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», — сказал глава военного ведомства.
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