Шойгу рассказал, победит ли Россия в СВО

США завершат обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 до конца текущего года, однако потребуется ещё время, прежде чем они приступят к выполнению боевых заданий. Об этом заявил руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло в ходе ежегодного съезда ассоциации ВВС США в штате Мэриленд.