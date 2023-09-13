Шойгу рассказал, победит ли Россия в СВО

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россия одержит победу на Украине, поскольку других вариантов нет.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что Украина не достигла поставленных целей ни на одном из трёх направлений контрнаступления. При этом, чтобы скрыть очевидный провал, ВСУ совершают удары по гражданским объектам. Кроме того, он рассказал, что Украина потеряла более 66 тысяч военнослужащих за время реализации своего контрнаступления.
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Анастасия Чинкова