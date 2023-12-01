Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. Об этом Шойгу сообщил в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что ВСУ терпят колоссальное поражение на линии боевого соприкосновения. Макгрегор отметил, что ВС России удалось перехватить инициативу. Он также добавил, что российские войска смогут уверенно продвигаться на запад.
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