Шойгу в подробностях доложил Путину о героическом бое под Урожайным

Фото: сайт Кремля
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о выдающемся отражении атаки ВСУ у посёлка Урожайное на южнодонецком направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шойгу во всех деталях рассказал Путину о ходе боя под населённым пунктом Урожайное, а также о его выдающихся результатах.
Также Песков напомнил, что Шойгу представил заместителя командира взвода, который успешно отразил атаку ВСУ, Ивана Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России.
В Минобороны РФ отметили выдающийся героизм военнослужащего, отряд которого действовал чётко и слаженно. Благодаря правильному руководству Калашникова, бойцы предпринимали грамотные шаги для отражения наступления, в результате чего смогли уничтожить противника.
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Также Песков напомнил, что Шойгу представил заместителя командира взвода, который успешно отразил атаку ВСУ, Ивана Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России.
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Анастасия Чинкова