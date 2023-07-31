Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку, Сергеевку и станцию Молчановка

Фото: Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении от ВСУ Ковалевки и Сергеевки на Краснолиманском направлении, кроме того, ВС РФ также заняли железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.
«Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, при освобождении населенных пунктов и ж/д станции особо отличились бойцы 15-й мотострелковой бригады и 234-й десантно-штурмового полка, которые достигли цели благодаря своим активным маневренным действиям. Также министр отметил работу 238-й артиллерийской бригады, 31-ого инженерно-саперного полка и 23-его истребительного авиационного полка.
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