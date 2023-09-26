Шойгу: ВС РФ продолжают наращивать боевую мощь

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Армия России продолжает наращивать боевую мощь за счет современного вооружения и улучшенной подготовки военных.
Об этом на коллегии военного ведомства заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит агентство ТАСС.
Кроме того, глава Минобороны заявил, что ведомство сможет достигнуть поставленных целей до 2025 года.
Также, как заявляет Шойгу, за сентябрь ВСУ потеряли 17 тыс. военнослужащих и более 2700 военной техники и вооружения. Среди уничтоженного вооружения есть и техника, поставляемая с Запада.
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«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Сергей Шойгу.
Также, как заявляет Шойгу, за сентябрь ВСУ потеряли 17 тыс. военнослужащих и более 2700 военной техники и вооружения. Среди уничтоженного вооружения есть и техника, поставляемая с Запада.
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Алина Юрчак