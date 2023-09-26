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Шойгу: ВС РФ продолжают наращивать боевую мощь

26 сентября 2023, 14:25
Фото: istock / leksandr Golubev

Фото: istock / leksandr Golubev

Армия России продолжает наращивать боевую мощь за счет современного вооружения и улучшенной подготовки военных.
Об этом на коллегии военного ведомства заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит агентство ТАСС.

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Сергей Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны заявил, что ведомство сможет достигнуть поставленных целей до 2025 года.

Также, как заявляет Шойгу, за сентябрь ВСУ потеряли 17 тыс. военнослужащих и более 2700 военной техники и вооружения. Среди уничтоженного вооружения есть и техника, поставляемая с Запада.

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Минобороны : Российские военные нанесли огневое поражение боевикам «Азова»*
26 сентября 2023, 14:09

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Это произошло в районе Серебрянского лесничества.
Сообщение об ударе российских войск по противнику опубликовано в официальном телеграм-канале министерства обороны России. В результате удара было уничтожено до 55-ти военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две боевые машины пехоты и две гаубицы Д-30.

Накануне, 25 сентября, российские военные отразили атаку 12-й бригады «Азов»* и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения. Сегодня по противнику был нанесен ответный удар.

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#военные
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#всу
#удар
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Песков раскрыл судьбу танков Abrams, переданных Украине
Песков: танки Abrams будут гореть, как и другая поставляемая ВСУ техника
26 сентября 2023, 14:05

Фото: сайт Кремля

Танки Abrams, переданные Украине её западными партнерами являются серьезным оружием, однако и они будут также хорошо гореть, как и остальное западное вооружение. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, оружие, которое Запад передает Украине никак не повлияет на суть СВО и на её исход. Песков подчеркнул, что нет ни одного вида оружия, которое бы смогло изменить расстановку сил на поле боя.

«А танки Abrams - такое серьезное оружие. Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть», - добавил он.

При этом чиновники на Украине сами не уверены в том, что новая поставка танков Abrams Киеву как-то повлияет на ход венных действий на линии соприкосновения. 

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#оружие
#танки
#сво
#песков
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Песков прокомментировал слухи о гибели командующего ЧФ в Севастополе
Песков: Минобороны не предоставляло информации о гибели командующего ЧФ
26 сентября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Минобороны РФ не предоставляло никакой информации о гибели командующего Черноморским флотом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее распространились слухи о том, что в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября погиб главнокомандующий Виктор Соколов. 

Пресс-секретарь также отметил, что информированием о гибели военнослужащих занимается исключительно Министерство обороны, поэтому он сам не может дать никакой точной информации.

Напомним, что 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Атака была произведена американскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Координировал этот удар Boeing P-8A ВМС США, который поднялся над территорией Румынии. 

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#флот
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#севастополь
#гибель
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Сергей Шойгу: За сентябрь ВСУ потеряли убитыми свыше 17 тысяч человек
26 сентября 2023, 13:22

Фото: сайт Кремля

За сентябрь месяц бойцами Вооруженных сил РФ уничтожено свыше 17 тысяч солдат ВСУ и более 2,7 тысячи единиц различного вооружения и военной техники. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на заседании Коллегии Минобороны России.
Глава российского  военного ведомства отметил, что поставляемая киевским властям западная техника горит не хуже, чем стоящая на вооружении в ВСУ старая, еще советских времен. Шойгу рассказал об уничтожении американских БМП Bradley, немецких танков Leopard и английского Challenger, который впервые получил огневое поражение на поле боя, а ранее считался неуязвимым.

Министр обороны отметил, что США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, а солдат толкать на бессмысленные штурмы, которые, не принося успеха, ведут к все новым и новым бессмысленным потерям. Такие циничные действия стран Запада и  их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, констатировал Сергей Шойгу.

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#сша
#сергей шойгу
#техника
#министр
#всу
#солдат
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MWM: Российская ракета «Корнет» — убийца лучших западных танков
26 сентября 2023, 12:10

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери.
Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.

Авторы материала также обратили внимание на то, что западный персонал, будь то контрактники или действующие военнослужащие, будут все более активно задействованы на Украине. В качестве примера в статье приводятся ракетные системы Patriot, которые были поставлены Киеву в гораздо более сжатые сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.

На прошлой неделе разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем. Механик-водитель, который был тяжело ранен и попал в плен, несколько раз подчеркнул, что он является не наемником, а военнослужащим бундесвера.

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#вс рф
#танк
#украина
#ракета
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В Киеве не надеются, что танки Abrams смогут переломить ситуацию в пользу ВСУ
26 сентября 2023, 11:38

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Чиновники на Украине не уверены в том, что новая поставка танков Abrams Киеву как-то повлияет на ход венных действий на линии соприкосновения. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Хотя прибытие американских танков является долгожданным, украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход войны», — говорится в статье.

Напомним, 25 сентября Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил о прибытии первой партии танков Abrams американского производства на территорию Украины. Отмечается, что в ближайшее время будут осуществлены новые поставки.

При этом руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что американские танки Abrams на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию».


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#танки
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#зеленский
#ракеты
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Ракета, упавшая в 2022 году в Польше, оказалась украинской C-300
Rzeczpospolita: ракета ВСУ взорвалась в Польше и убила двух человек в 2022 году
26 сентября 2023, 11:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

Польское следствие выяснило, что упавшая в ноябре 2022 года на территории страны и убившая двух человек ракета была Украинской. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.
Согласно материалу издания, украинская сторона отказывается сотрудничать с польскими следователями и не предоставляет никаких материалов. Несмотря на это, следствие смогло установить причины инцидента.

«Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводуве и убила двух человек», -говорится в статье.
 
При этом следователи исключили, что ракету выпустили с территорий России или Белоруссии. Заключение по делу готово, однако носит закрытый характер. Польша отправила запрос на Украину, однако ответа пока нет.

Напомним, 15 ноября 2022 года в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши на границе с Украиной упала ракета. Погибли два человека. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства.

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#падение
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#следствие
#польша
#пво
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В Киеве заявили, что ВС РФ уничтожили место сбора украинских ракет
26 сентября 2023, 11:03

Фото: iStock/JARAMA

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил сообщение Минобороны России, в котором говорилось об уничтожении место сбора украинских ракет российскими военными. Об этом передает испанская газета ABC.
«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — заявил Данилов.
 
Напомним, 23 сентября в Минобороны России заявили, что с 17 по 23 сентября ВС РФ нанесли 12 групповых ударов оружием высокой точности и большой дальности, а также БПЛА по по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники ВСУ. Под удар также попали места хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения, предоставленного Украине западными союзниками.

Ранее Данилов также заявлял, что Киев будет использовать ракеты ATACMS только для ударов по территориям, которые считает своими, при этом для ударов по России они применяться не будут.

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#вс рф
#минобороны
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Жители Таганрога сообщили о громком звуке взрыва над городом
26 сентября 2023, 10:33

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

В Таганроге Ростовской области местные жители сообщают о сильном взрыве, прозвучавшем над городом. По предварительным данным, в небе был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
В небе после взрыва можно было наблюдать дымный след то ли от ракеты, то ли от падающего дрона. По предварительным данным, пострадавших в результате неудавшейся атаки нет. Системы противовоздушной обороны продолжают находиться в полной боевой готовности, сообщает телеграм-канал Baza. Официальных комментариев пока не поступало.

По сообщению министерства обороны РФ сегодня, 26 сентября, около 9:40 утра была пресечена пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку в Белгородской области. Для этого был использован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.

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