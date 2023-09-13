Шойгу: ВС России продолжают уничтожать технику и военных ВСУ

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Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение боевой техники и личного состава ВСУ, пытающихся вести контрнаступление. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».
«Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях: где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надежно», — сказал он.Шойгу также заявил, что выбивание техники противника является первостепенной задачей. Глава минобороны также уверил, что у России нет никаких вариантов, кроме победы на Украине.
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Алина Юрчак