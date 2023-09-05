Шойгу: ВСУ прикрывают провал наступления атаками на гражданские объекты

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ВСУ пытаются прикрыть свои неудачи в ходе контрнаступления ударами по гражданской инфраструктуре и выдают их за свою победы. Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», - объяснил Шойгу.
По словам министра обороны России, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч человек. Он отметил, что при осуществлении так называемого наступления, украинские военные лишаются не только личного состава, но и западной техники. С начала контрнаступления, украинские подразделения потеряли около 7,6 тысяч единиц вооружения.
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