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Шойгу: ВСУ прикрывают провал наступления атаками на гражданские объекты

05 сентября 2023, 13:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

ВСУ пытаются прикрыть свои неудачи в ходе контрнаступления ударами по гражданской инфраструктуре и выдают их за свою победы. Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», - объяснил Шойгу.

По словам министра обороны России, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч человек. Он отметил, что при осуществлении так называемого наступления, украинские военные лишаются не только личного состава, но и западной техники. С начала контрнаступления, украинские подразделения потеряли около 7,6 тысяч единиц вооружения.

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Гладков: При обстреле села Козинка пострадали 11 жилых домов
05 сентября 2023, 13:27

Фото: istockphoto/frantic00

В результате обстрела ВСУ села Козинка в Гайворонском округе Белгородской области пострадали 11 жилых домов. Кроме того, частичные повреждения получили линии газоснабжения и электропередачи.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также уточнил,  что всего в населенном пункте зафиксировано восемь прилетов артиллерийских мин. Кроме домовладений и коммуникаций, повреждения также получил один легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Глава региона добавил, что на месте в настоящее время работает специальная комиссия, которая занимается обследованием повреждений и оценкой нанесенного ущерба. По словам Вячеслава Гладкова, аварийно-ремонтные бригады смогут приступить к устранению последствий обстрела сразу, как только получат соответствующее разрешение.

Село Козинка Гайворонского округа находится всего в нескольких метрах от государственной границы России и Украины.

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#обстрел
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Медведев рассказал, до какого момента должна идти СВО
Медведев: СВО будет идти до победы над теми, кто издевался над своим народом на Донбассе
05 сентября 2023, 12:36

Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция должна идти по тех пор, пока не будут выполнены все её цели и не будет одержана победа над теми, кто восемь лет издевался над своим народом на Донбассе. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине не нашла доказательств того, что действия российских военных на Украине – это геноцид.

Медведев прокомментировал данное заявление. Он призвал членов этой комиссии взглянуть на события, которые предшествовали началу СВО, а именно, на геноцид и военные преступления, но не со стороны России, а от лица Украины, которые страна совершала по отношению к собственным гражданам.

Медведев утверждает, что Украина совершала геноцид и военные преступления на Донбассе с 2014 года. За восемь лет вооружённого конфликта на этой территории погибло свыше трёх тысяч мирных жителей.

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#украина
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#донбасс
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Рогов оценил обстановку на Запорожском направлении
Рогов прокомментировал слова Шойгу о ситуации на Запорожском направлении
05 сентября 2023, 12:30

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о напряжённой обстановке на Запорожском направлении.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал наиболее напряжённой обстановку на Запорожском направлении. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. О том, как идут бовые действия на данном участке фронта и имееют ли успехи украинские военнослужащие при осуществлении контраступления, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с «Радио 1».

«На Запорожском направлении сейчас горячо. Противник в районе Времевского выступа предпринял массированные обстрелы российских минных полей с целью разминирования. Благодаря этому, вражеская техника смогла продвинуться дальше обычного. Сейчас идут тяжелые, кровопролитные бои, в силу высокой интенсивности. ВСУ высадили десант, и бронетехника также пошла», - объяснил Рогов.
Однако, несмотря на усилия противника, российским военнослужащим удается держать линию обороны, отметил эксперт. 

«Наши ребята удерживают оборону и уничтожают технику противника. Без преувеличения, российские бойцы героически отстаивают линию обороны. Также, усилия прилагаются в районе Новодонецкого и Новомайорского. После них идет Старомлиновка. Из этих двух поселков хорошая дорога на Старомлиновку, а оттуда уже на Бердянск, на Азовское море», - подчеркнул Рогов. 
На вопрос о том, как можно оценить украинское контрнаступление, эксперт ответил, что оно провалилось. 
 
«Три месяца прошло, и за эти три месяца, даже по украинским официальным версиям, которые преувеличены и оптимистичны для них, подтвержден захват с их стороны 0,4% от территорий, которые российская армия освободила», - заключил Рогов.  
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Собянин сообщил о сбитом в Тверской области БПЛА
05 сентября 2023, 12:02

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Тверской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник, который летел в сторону российской столицы.
«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы», - написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Собянин также сообщал, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.

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#беспилотник
#завод
#бпла
#сво
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#пво
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В Британии озвучили потери обученной в ФРГ элитной бригады ВСУ
The Times: Обученная в Германии 47-я бригада ВСУ несет большие потери
05 сентября 2023, 11:45

Фото: iStock/JARAMA

Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, которая возглавляет контрнаступление на южном направлении, несет существенные потери. Об этом пишет издание The Times.
Авторы статьи отметили, что несмотря на военную подготовку, которую солдаты ВСУ прошли в Германии, а также на обеспечение войск западным оружием, украинские военные несут значительные потери в зоне проведения спецоперации.  

Украинские медики называют четырехзначные числа потерь за прошедшие две недели, сообщает издание. Отмечается, что солдаты ВСУ гибнут из-за отсутствия прикрытия с воздуха, а также из-за нехватки специальной техники для разминирования полей. 

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#солдаты
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#тела
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Российские войска впервые уничтожили танк Challenger 2
Forbes: ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2
05 сентября 2023, 11:13

Фото: iStock/Wirestock

Российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Позже, уничтожение танка подтвердило издание Forbes.
Российским подразделениям удалось сжечь танк противника британского производства под Работиным на Ореховском направлении Запорожского фронта. По словам Рогова, танки стоят на вооружение у группировки ВСУ, которая намеревалась дойти до Крыма, однако, техника горит на первой линии обороны.  

Позже, уничтожение танка российскими бойцами подтвердило издание Forbes. Авторы статьи указали, что украинские танкисты восхищались техникой, однако, увидеть ее эффективность так и не удалось. 

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#танки
#техника
#вооружение
#солдаты
#всу
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Сбитый в Истринском районе БПЛА был кустарного производства
05 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/R_Type

Беспилотник, сбитый в Истринском районе Подмосковья, оказался кустарного производства и был начинен взрывчатым веществом. Об этом рассказала глава муниципалитета Истра Татьяна Витушева.
По ее словам, в ходе осмотра сбитого беспилотника стало понятно, что он был кустарного производства. Также уточняется, что дрон был начинен взрывчаткой, её мощность устанавливается. Сейчас обломки сбитого БПЛА собраны и отправлены на экспертизу.

«Взрывной волной были нанесены незначительные повреждения 5 близлежащим частным домам. Муниципальными службами продолжается обход жителей и обследование домовладений, производится уборка мусора и осколков выбитых стекол», – рассказала Витушева.

Она также призвала местных жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны.

Напомним, минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.

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#подмосковье
#беспилотник
#дрон
#бпла
#пво
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NYT: глава антикоррупционного центра Украины Каленюк заявила, что бойцы ВСУ погибают из-за коррупции
NYT: Бойцы ВСУ погибают из-за коррупции в стране
05 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что коррупция в стране влечёт за собой смерть бойцов ВСУ. Об этом сообщает New York Times.
Она уточнила, что наличие у военных вооружения напрямую зависит от эффективности защиты государственного бюджета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил на время сохранения в стране военного положения приравнять коррупцию к государственной измене, которая влечёт за собой наказание в виде пожизненного заключения.  

Кроме того, издание New York Times сообщало, что одной из причин увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины стала коррупция в армии, что также подтверждает слова Каленюк.

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#владимир зеленский
#коррупция
#украина
#всу
#гибель
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Киев перешел в наступление на юго-западе ДНР
05 сентября 2023, 09:58

Фото: istockphoto/zabelin

Части Вооруженных сил Украины перешли к наступательным действиям в районе населенных пунктов Новомайорское и Новодонецкое на юго-западе ДНР. Предпринимаются активные попытки прорыва с участием большого числа бронетехники.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник в течение нескольких дней непрерывно обстреливал российские позиции и минные поля. Это привело к тому, что минные заграждения во многом утратили свою эффективность, а постоянный плотный артиллерийский огонь помешал саперам поставить новые мины и восстановить разрушенное, что, конечно, облегчило наступление ВСУ.

Поэтому противнику удалось с минимальными потерями подойти вплотную к Новодонецкому и сбросить десант. Бронетехнику украинцы оттянули назад, опасаясь работы российской артиллерии. Сейчас на подступах к обоим населенным пунктам идут ожесточенные бои, сообщил Ходаковский.

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#днр
#всу
#мина
#росгвардия
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