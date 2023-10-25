Шойгу заявил, что у врага всё меньше возможностей

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с военнослужащими группировки «Восток», которые удостоились государственных наград.
«Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага всё меньше и меньше возможностей», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток».Также, по словам Шойгу, российские войска получили комплексы, которым за 5 дней удалось сбить 24 самолета ВСУ. Уточняется, что неприятель за последние 3-4 недели чаще сдавался и оказывался в плену у российских войск.
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Мария Фирсова