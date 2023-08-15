Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

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Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на XI Московской конференции по безопасности.
«Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения», - прокомментировал ситуацию Шойгу.
Глава ведомства отметил, что в России пристально следят за программой ведения боевых действий, которые используют НАТО, чтобы разработать способы противодействия им.
Ранее Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Министр обороны подчеркнул, что сотрудничество с Китаем происходит как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.
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