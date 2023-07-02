Шольц рассказал, почему Германия не спешит поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время интервью телеканалу ARD ответил на вопрос, почему ФРГ не поставляет Киеву дальнобойные ракеты Taurus
По его словам, для Берлина существует принцип, который заключается в том, чтобы оружие, поставляемое Киеву, не использовалось по «старым» территориям РФ.
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