Шольц пообещал Зеленскому передать еще один ЗРК Patriot

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает агентство DPA.
Такое обещание Шольц сделал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Сообщается, что ЗРК Patriot будет передан для зимних месяцев.
Ранее сообщалось, что Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна.
Напомним, Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Сообщается, что Зеленский будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны.
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Екатерина Коршунова