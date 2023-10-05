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Шольц пообещал Зеленскому передать еще один ЗРК Patriot

DPA: Шольц пообещал Зеленскому еще одну систему Patriot
05 октября 2023, 20:15
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает агентство DPA.
Такое обещание Шольц сделал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Сообщается, что ЗРК Patriot будет передан для зимних месяцев.

Ранее сообщалось, что Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна.


Напомним, Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Сообщается, что Зеленский будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны.

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#пво
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СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна
Reuters: Испания предложила ВСУ шесть систем ПВО HAWK для защиты поставок зерна
05 октября 2023, 20:00

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна. Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, испанские власти в ноябре 2022 года объявили о том, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Сообщается, что Зеленский будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. Также он заявил, что «уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».

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Путин раскрыл реальные потери Киева с начала контрнаступления
Путин: С 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек
05 октября 2023, 19:12

Фото: kremlin.ru

За время контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тысяч человек, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса», - прокомментировал ситуацию Путин. 

При этом, в настоящий момент западная поддержка Украине начинает медленно таять. Её главные союзники отказываются продолжать спонсировать конфликт. Сперва Венгрия, Польша и Словакия отказались продлять разрешение на импорт украинского зерна в свои страны, затем США вычеркнули пункт о военной помощи Украине из временного бюджета государства.

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#конфликт
#владимир путин
#контрнаступление
#всу
#сво
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ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР
05 октября 2023, 17:38

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Представительство ДНР сообщает, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Гольмовскому.
В Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщается, что ВСУ в четверг в 17.00 было выпущено 10 ракет из РСЗО по посёлку Гольмовский.
 
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО», - сказано в сообщении.
Мэр Горловки Иван Приходько информировал, что ВСУ произвели обстрел Гольмовского из РСЗО «Град». Поселок городского типа Гольмовский расположен в 16 км к северо-востоку от Горловки.
 
Также ВСУ с 12.35 до 15.15 обстреливали Горловку и Куйбышевский район Донецка. Было выпущено 9 снарядов из «натовской» артиллерии. В 12.00 и 12.30 обстреляли населенный пункт Зайцево. Было выпущено 6 снарядов калибром 152 мм.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом страны Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в украинской армии. Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале.

По словам Гончаренко, в украинской армии творится полный бардак. Он отметил, что до сих пор отсутствуют изменения в приказе о мобилизации срочников. Гончаренко добавил, что множество людей долгое время ждут получения статуса участников боевых действий.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.

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#всу
#сво
#украина
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
05 октября 2023, 17:13

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе звучит воздушная тревога.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что воздушная тревога объявлена в Севастополе.

Ранее сообщалось, что американские и британские спецслужбы активно помогали Украине в подготовке и совершении атаки на Севастополь. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

Она напомнила, что 22 сентября под удар ВСУ попал штаб Черноморского флота в Севастополе.

«Нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков», - заявила Захарова.
Она также подчеркнула, что ВСУ смогли осуществить данную атаку только в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами.

22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба.

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#сво
#воздушная тревога
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В Верховной Раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
Депутат Рады Гончаренко потребовал встречи с Зеленским из-за в проблем в ВСУ
05 октября 2023, 16:16

Фото: iStock/Olena_Z

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом страны Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в украинской армии. Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале.
По словам Гончаренко, в украинской армии творится полный бардак. Он отметил, что до сих пор отсутствуют изменения в приказе о мобилизации срочников. 

Гончаренко добавил, что множество людей долгое время ждут получения статуса участников боевых действий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.

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#сша
#изменения
#армия
#всу
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Аксенов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта
Аксенов: украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта
05 октября 2023, 16:03

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. Об этом Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24».
По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.

Аксенов добавил, что отсутствие успеха в ходе украинского контрнаступления заключается в силе духа и воинского мастерства российских солдат.

Ранее колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс заявил, что Украина не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Киеву.

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#всу
#вс рф
#запад
#солдат
#контрнаступление
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Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу
TAC: Запад не услышал слова Путина об Украине, теперь будет расплачиваться
05 октября 2023, 15:36

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Запад не услышал слова российского президента Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения Североатлантического альянса, и теперь будет жалеть об этом. Об этом пишет The American Conservative.
В материале сообщается, что западные государства цинично относились к Минским соглашениям, которые были заключены для урегулирования конфликта. Лидеры Запада теперь признали, что сами нарушили соглашение, в котором ранее обвинили РФ.

Сегодня США и Европейский союз должны правильно расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны не скрывают намерения воевать до последнего украинца и продолжает использовать Украину «как дешевых солдат». 

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#сша
#армия
#соглашение
#ес
#запад
#рф
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МО: Российские силы ПВО пресекли атаку БПЛА на Брянскую область
05 октября 2023, 15:36

Фото: iStock/vladj55

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«5 октября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили дрон, который планировал атаковать инфраструктуру Брянской области. 

Напомним, за ночь с 3 по 4 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаки 31 украинских БПЛА.

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#дрон
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#брянская область
#всу
#сво
#пво
#минобороны рф
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Командование ВС Украины уничтожили уникальной российской бомбой
Полковник Баранец: Командование ВСУ уничтожено уникальной бомбой ФАБ-1500
05 октября 2023, 15:35

Фото: istock / FelixRenaud

Командование Вооруженных сил Украины под Соледаром уничтожили уникальной бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую применили с истребителя-бомбардировщика Су-34. Информацию сообщает издание «Комсомольская правда», ссылаясь на полковника в отставке Виктора Баранца.

По информации военного эксперта, атака была совершена по штабу отдельной тактической группы «Соледар», которая располагается около села Александро-Калиново.

«Результат: около 50 «вэсэушников» (и не только их) ликвидировано, примерно столько же раненых», — сообщил автор материала.
По словам Баранца, в радиусе ста метров выведана из строя вся боевая техника, аппаратура связи и опорные пункты. По мнению эксперта, достичь успехов в поражении цели удалось из-за грамтного применения средств разведки и мастерской работы экипажа Су-34. 

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#соледар
#атака
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