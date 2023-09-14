Шон Пенн переплавит «Оскары» на пули для ВСУ, из которых будут стрелять по русским

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«Я подумал: «Ну и черт с ними, понимаете?» Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских», - сказал Пенн о своих статуэтках.
Актер также назвал Владимира Зеленского своим другом.
Шон Пенн – один из самых популярных актеров в Голливуде 2000-х. Он снялся в таких знаменитых фильмах как: «Игра», «Таинственная река», «Охотники на гангстеров», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Древо жизни» и много других.
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