Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Шон Пенн переплавит «Оскары» на пули для ВСУ, из которых будут стрелять по русским

Шон Пенн переплавит «Оскары» на пули для ВСУ, из которых будут стрелять по русским

Американский актер Шон Пенн захотел переплавить свои «Оскары» на пули для ВСУ
14 сентября 2023, 19:19
Фото: iStock/Pitroviz

Фото: iStock/Pitroviz

Американский актер Шон Пенн заявил, что хочет переплавить свои статуэтки «Оскар» на пули для ВСУ, их которых можно будет убивать русских, об этом он заявил в интервью для Variety.
«Я подумал: «Ну и черт с ними, понимаете?» Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских», - сказал Пенн о своих статуэтках.

Актер также назвал Владимира Зеленского своим другом.


Ранее ​он обещал, что снимет документальный фильм про Майдан и военные действия.

Шон Пенн – один из самых популярных актеров в Голливуде 2000-х. Он снялся в таких знаменитых фильмах как: «Игра», «Таинственная река», «Охотники на гангстеров», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Древо жизни» и много других.

Читайте также:

Минобороны: Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль ЧФ «Самум»

Бывший разведчик США Риттер рассказал, что будет с Украиной, если она не остановится

«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю

#актёр
#владимир зеленский
#всу
#оружие
#сша
Читайте нас в
Целая группа ВСУ добровольно сдалась в плен в Запорожской области
Рогов: Группа украинских военных сдалась без боя на Времевском выступе
14 сентября 2023, 18:51

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группа солдат Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

По его словам, украинцы сдались «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы. Также стало известно, что противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.

Читайте также: 

Минобороны: Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль ЧФ «Самум»

Бывший советник Кучмы Соскин: Украина не выдержит следующие полгода

Риттер: Украина лишится других территорий, если не остановит боевые действия
#всу
#вс рф
#рогов
#запорожская область
#сво
Читайте нас в
Минобороны: Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль ЧФ «Самум»
Корабль на воздушной подушке «Самум» уничтожил морской беспилотник ВСУ
14 сентября 2023, 18:19

Фото: istockphoto/bbsferrari

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» с использованием безэкипажного катера.
Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале. В сообщении указано, что атака была отражена. Инцидент произошел около 16:30 в акватории Черного моря. При отражении атаки морской беспилотник противника был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Ранее в Минобороны сообщали о другом безэкипажном катере ВСУ, который был обнаружен и уничтожен силами морской авиации Черноморского флота РФ. Также в последнее время противник неоднократно предпринимал попытки атаковать Крымский мост при помощи морских беспилотников.

Читайте также:

В Чёрном море уничтожен очередной безэкипажный катер ВСУ

Пять безэкипажных катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»

Российские силы поразили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море

#мост
#беспилотник
#инцидент
#крымский мост
#всу
#минобороны
#вооружения
#атака
#рф
Читайте нас в
Совсем скоро школа в Мариуполе примет своих учеников
14 сентября 2023, 18:02

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению школы в Орджоникидзевском районе города Мариуполь.

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

На сегодняшний день завершаются ремонтно-восстановительные работы, которые велись с осени прошлого года. Специалисты заменили центральное отопление, электроосвещение и слаботочные системы, устройство оконных блоков, горячего, холодного водоснабжения и канализации. Проведели кровельные работы и в местах общего пользования. Завершен комплекс работ по восстановлению конструктива здания.


В настоящий момент строителями ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

В школе будут созданы все комфортные условия для получения знаний в новых и современных классах, а также просторные помещения для развития и творчества.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

Читайте также:

Мишустин рассказал, во сколько обойдётся ремонт морского порта в Мариуполе.

На проспекте Маршала Жукова в Мариуполе завершились работы по восстановлению жилого дома.

Подмосковные строители восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя.
#мо
#детский сад
#качество
#ремонт
#отопление
#комплекс
#специалисты
#качество жизни
#дома
#строители
#мишустин
Читайте нас в
Экс-разведчик США Риттер рассказал, что будет с Украиной, если она не остановится
Риттер: Украина лишится других территорий, если не остановит боевые действия
14 сентября 2023, 17:57

Фото: iStock/JARAMA

Если Украина продолжит боевые действия, она потеряет ещё несколько регионов. Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.
Он сообщил, что Россия сможет удержать бывшие украинские территории, которые уже фактически принадлежат ей. К тому же, страна заберёт себе и другие регионы, такие как Харьков, Николаев и Днепропетровск. 

Кроме того, если Украина продолжит ведение боевых действий, она может лишиться и Одессы, а также всего Черноморского побережья, что понесёт за собой тяжёлые для страны последствия, поскольку выхода к морю у неё больше не будет. Это, без сомнения, ударит по экономике Украины из-за потери возможности осуществлять перевозки по Чёрному морю. 

Читайте также:

На Украине признали, что не смогут пережить конфликт с Россией

На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы

Экс-разведчик США Риттер: Армия России скоро уничтожит ВСУ
#украина
#россия
#сво
#регионы
#конфликт
Читайте нас в
В ДНР опровергли информацию о потере Андреевки
Пушилин назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском вбросом
14 сентября 2023, 17:40

Фото: kremlin.ru

Информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».
«В Районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои, за последние сутки есть улучшения позиций российских подразделений», - прокомментировал ситуацию Пушилин.

Все заявления о потере российскими силами населенных пунктах в районе Артемовска Пушилин назвал «очередными вбросами».

Ранее также стало известно, что противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.

Читайте также:

Бывший советник Кучмы Соскин: Украина не выдержит следующие полгода

На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы

«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю
#днр
#сво
#вс рф
#всу
Читайте нас в
На Украине признали, что не смогут пережить конфликт с Россией
Бывший советник Кучмы Соскин: Украина не выдержит следующие полгода
14 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/JARAMA

У Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы пережить вооруженное противостояние с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По мнению эксперта, Украина не протянет даже полгода, если не примет решение сложить оружие прямо сейчас.

Ранее Соскин заявил, что Украина не в состоянии выдержать российские удары, и должна полностью изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы. Он также отметил, что киевским властям необходимо незамедлительно изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, в том числе, демографической.

Читайте также: 

Макгрегор: Указ Зеленского о выдаче украинцев из ЕС приведет к восстанию

«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю

Уральский FPV-дрон «Упырь» впервые применили под Донецком
#конфликт
#оружие
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
Уральский FPV-дрон «Упырь» впервые применили под Донецком
14 сентября 2023, 16:56

Фото: istockphoto/vadimrysev

Беспилотный летательный аппарат «Упырь» начали применять российские военные на Донецком направлении специальной военной операции на Украине. Дрон разработан по технологии FPV (first-person view, «вид от первого лица»).
Представитель предприятия-производителя рассказал ТАСС, что ранее эти БПЛА поставлялись в подразделения Вооруженных сил РФ от Грайворона до Херсона. Его применение на одном из участков линии боевого соприкосновения вынудило противника отвести военную технику на пять километров вглубь. 

Теперь дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении. На данный момент оператор с его помощью уже уничтожил пикап ВСУ. Этот беспилотник может также применяться для борьбы с катерами. Скорость позволяет легко настигать воздушные суда. Собеседник агентства отметил, что применение «Упырей» заставляет отводить ВСУ технику в тыл, чтобы уберечь ее от вездесущих дронов. В настоящее время команда разработчиков вышла на объемы производства 300-400 аппаратов в месяц. В планах увеличить ежемесячный выпуск до тысячи БПЛА. Это позволит обеспечить смертоносными дронами российские части и на других направлениях в зоне СВО.

Читайте также:

СМИ: В сторону Одесской области вылетели дроны «Герань»

Полковник назвал самый мощный российский беспилотник в зоне СВО

Путин: К 2030 году в России будет миллион специалистов по БПЛА

#скорость
#беспилотник
#бпла
#предприятия
#оператор
#сво
#всу
#рф
#дроны
Читайте нас в
Зеленский обрек страны ЕС на беды, попросив их об услуге
Макгрегор: Указ Зеленского о выдаче украинцев из ЕС приведет к восстанию
14 сентября 2023, 16:52

Фото: iStock/Mark_Hubskyi

Просьба Владимира Зеленского к странам Евросоюза о выдаче военнообязанных украинцев, может привести к восстаниям в европейских странах, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Redacted.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководствам европейских стран с просьбой вернуть на родину украинцев призывного возраста.

«Мы уже знаем о том, что у украинцев нет человеческих ресурсов. Они обратились к Евросоюзу и другим правительствам в НАТО, чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин, которых затем пустят в мясорубку. Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

Читайте также: 

«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю

На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы

МО: Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника
#нато
#владимир зеленский
#сша
#призыв
#сво
#всу
#европа
Читайте нас в
«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю
Украинский военный Маркивский с аритмией рассказал, как его отправили в пекло
14 сентября 2023, 16:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинский водитель с плоскостопием и аритмией рассказал, как его мобилизовали и отправили в самое пекло, об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».
«Со мною все хорошо, относятся нормально. Был немного ранен, но помогли. Нормально заботятся. Жду скорой встречи, люблю вас и целую», - такое трогательное послание украинец адресовал своим родным, когда общался с журналистом «РИА».

Алексей Маркивский родом из Винницкой области Украины. Там он работал простым водителем, жил вместе с женой и двумя детьми. В армии мужчина не служил, поскольку страдал от плоскостопия, а с годами у него еще и обострилась двусторонняя экстрасистольная аритмия левого желудочка.

Однако, все эти обстоятельства не помешали украинским военкомам забрать Маркивского на службу в ВСУ. Ему обещали, что он будет работать водителем, но продлилось это не долго. Вскоре Алексей оказался в Запорожской области, где его кинули в наступление. Он пытался объяснить, что у него нет никакого боевого опыта, он даже оружие в руках держать не умеет, однако, это никого не волновало.

Маркивский чудом выжил в мясорубке, в которую ​водителя закинуло украинского командование. Там его взяли в российский плен.

Сейчас ​ранения ​военного лечат врачи. 

​Читайте также: 

На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы

В Польше восхитились безупречной тактикой российских десантников

МО: Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника


#врачи
#оружие
#всу
#водитель
#сердце
#сво
#военные
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф