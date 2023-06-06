SHOT: Каховская ГЭС полностью ушла под воду

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Уровень воды в Новой Каховке поднялся до 10 метров
Пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду, сообщает Telegram канал SHOT.
В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Отмечается, что разрушение на станции может привести к проблемам при доставке воды в Крым.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что вода с разрушенной Каховской ГЭС продолжает прибывать, поэтому жителей прибрежных районов сейчас экстренно эвакуируют.
В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что вода с разрушенной Каховской ГЭС продолжает прибывать, поэтому жителей прибрежных районов сейчас экстренно эвакуируют.
Евгения Парфентьева