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SHOT: Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область

11 ноября 2023, 11:31
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Украинская диверсионно-разведывательная (ДРГ) группа из пяти человек пыталась прорваться на территорию Белгородской области. Российские пограничники обнаружили противника около 5:30 утра в районе хутора Старый Волоконовского района.

По предварительным данным, диверсанты пробирались к границе из населенного пункта Землянки в Харьковской области, чтобы избежать попадания в поле зрения российских беспилотников, передает телеграм-канал SHOT. Пересечь границу скрытно украинцам не удалось. Пограничники заметили их и завязали стрелковый бой. Огонь с обеих сторон продолжался около 20 минут.

В результате попытка прорыва не удалась. Противник был отброшен от границы. ДРГ отступила, понеся потери. Известно, что среди диверсантов есть убитые и раненые. Российской стороне потерь удалось избежать.

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ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области
ВСУ выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Белгородской области
11 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отмечается, что также были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора, в Волоконовском районе в результате обстрела было зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел.

Гладков добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка сбили один украинский БПЛА. В селах Нехотеевка и Солнцевка уничтожено по несколько единиц вражеской техники.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом. 

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В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
Богомаз: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ самолётного типа в Брянской области
11 ноября 2023, 10:17

Фото: iStock/valio84sl

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом. Об этом Богомаз написал в своем телеграм-канале.
По словам Богомаза, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 11 ноября, дежурными силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший над Смоленской областью. В результате падения дрона никто не пострадал. Глава региона Владимир Анохин  оповестил сограждан о своевременном предотвращении попытки террористической атаки на область.

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#губернатор
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#бпла
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Губернатор Анохин: При падении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
11 ноября 2023, 08:04

Фото: istockphoto/R_Type

В ночь на субботу, 11 ноября, дежурными силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший над Смоленской областью. В результате падения дрона никто не пострадал.
Об этом сообщил глава региона Владимир Анохин. В своем телеграм-канале губернатор оповестил сограждан о своевременном предотвращении попытки террористической атаки на область. Он так же рассказал, что при падении поврежденного беспилотника никто не пострадал, а на месте уже работают прибывшие сотрудники экстренных служб.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что около 23:00 силы ПВО перехватили украинские беспилотники над территорией Московской и Смоленской областей. Такие факты уже давно перестали удивлять. Не сумев добиться каких либо успехов на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, пытаясь атаковать мирные города и объекты на территории России.

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#дрон
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Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении
Астафьев: группировка ВС России «Юг» отбила 6 атак ВСУ на донецком направлении
11 ноября 2023, 06:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На донецком направлении подразделения группировки российских войск «Юг» успешно отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к потере противником до 185 человек и шести единиц техники, передает РИА Новости.
Глава пресс-центра группировки, Вадим Астафьев сообщил о значительных потерях противника в живой силе и технике в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки.

Министерство обороны дополнило информацию, уточнив, что Вооруженные силы России уничтожили пять пикапов и грузовой автомобиль «Камаз» противника.

В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра.

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Российский беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Завершен первый этап летных испытаний дальнего транспортного беспилотника ТрАМП
11 ноября 2023, 05:25

Фото: iStock/rancho_runner

Российский беспилотный транспортный летательный аппарат под названием ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) успешно завершил первый этап своих летных испытаний, сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из разработчиков.
В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики, заложенные при проектировании этого транспортного беспилотника. В дальнейших этапах летных испытаний планируется собирать статистические данные, изучать работу систем в различных режимах и в разнообразных условиях.

Несмотря на успешное завершение испытаний, произошла нештатная ситуация: один из двух аппаратов при посадке, вследствие сбоя автоматики, выехал за пределы полосы и попал в аварию. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением аппарата.

Причины сбоя расследуются, и будут внесены коррективы для дальнейшего усовершенствования беспилотного устройства, перед тем как продолжить испытания с использованием полезной нагрузки.

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#специалисты
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В ЛНР пресекли уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР
В ЛНР неизвестные пытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР
11 ноября 2023, 04:56

Фото: istock / BrianAJackson

В Северодонецке, Луганская Народная Республика (ЛНР), неизвестные лица предприняли попытку уничтожить документы, подтверждающие связи между полицией Украины и Федеральным бюро расследований США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию сотрудника ЛНР спецслужб.
Согласно его рассказу, силовые структуры прибыли по сигналу на один из объектов, который ранее находился под контролем Национальной полиции Украины в Северодонецке. По прибытии они обнаружили документы, намерение уничтожить которые неизвестные не успели осуществить, так как были задержаны.

В этих документах, согласно источнику, содержались списки сотрудников украинской полиции, участвовавших в совместных тренировках с представителями ФБР как на территории Украины, так и за рубежом. Датированные 2011 и 2016 годами, некоторые из архивов документов были обнаружены.

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В ЕС выступили против выделения 20 миллиардов евро Украине
Reuters: ФРГ и другие страны ЕС выступают против предоставления €20 млрд Украине
11 ноября 2023, 03:23

Фото: iStock/Andrii Atanov

Германия и несколько других стран Европейского союза (ЕС) высказались против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высказывания дипломата.

По информации агентства, план ЕС по предоставлению военной поддержки Киеву «столкнулся с оппозицией со стороны некоторых стран-членов ЕС и может подвергнуться изменениям».

Не названный дипломат отметил, что среди стран, выступающих против такого подхода, находится Германия.

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Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине
BM: немцы стали реже мыться из-за роста цен после начала спецоперации на Украине
11 ноября 2023, 02:58

Фото:istockphoto/Pheelings Media

В Германии количество людей, которые стали реже принимать душ, значительно увеличилось после начала российской спецоперации на Украине, сообщает немецкое издание Berliner Morgenpost.
Страх перед повышенными расходами уже заставляет многих экономить. Рост цен на энергоресурсы после начала конфликта на Украине привел к тому, что немцы сократили потребление воды, изменяя свои привычки в принятии душа. В 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимают душ реже, короче или прохладнее по сравнению с периодом до энергетического кризиса. Согласно последнему опросу, в текущем году так поступают уже 57 процентов опрошенных.

По информации газеты, половина населения Германии уже установила в своих домах системы экономии воды и энергии, а еще 19 процентов планируют сделать это в будущем.

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«Массовые жертвы»: Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным
11 ноября 2023, 02:46

Фото: istockphoto/JARAMA

Американский миллиардер Илон Маск в ходе разговора с ученым и блогером Лексом Фридманом призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить уничтожение украинской молодежи в окопах.
«Да, я ему советую не посылать украинскую молодежь умирать в окопах. Нет необходимости в этом, независимо от того, ведется ли диалог с президентом России Владимиром Путиным или нет», — отметил Маск.
Миллиардер предупредил о том, что текущая обстановка на фронте и расстановка сил создают условия, при которых продолжение наступления приведет к «массовым жертвам».

«История не склоняется в их пользу», — добавил Маск, предостерегая от провокаций, которые могут привести к еще большему числу жертв.
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