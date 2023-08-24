SHOT: Украинских диверсантов в Крыму спугнул пожилой мужчина в трусах

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Но мужчина не успел. Диверсанты все-таки смогли повесить жовто-блакитный флаг на стену одного из домиков кемпинга, в который так и не сумели попасть во время стрельбы. Один из боевиков задыхающимся шепотом произнес: «Мы уже в Крыму!», после чего вся группа гуртом бросилась обратно к морю. Когда легко одетый добровольный защитник полуострова подошел к берегу, бравые украинские воины попрыгали в лодки и спешно отчалили. На обратном пути их накрыли огнем военнослужащие ВС России, одетые уже по всей форме. По разным сведениям было убито от 15 до 20 диверсантов. Хотя украинские СМИ, разумеется, сообщают, что до родных берегов ДРГ добралась без потерь.