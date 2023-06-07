Shot: в Брянской области ВСУ атаковали завод по производству трансформаторов

Фото: Фотобанк Московской области
Примерно в час ночи украинский беспилотник сбросил взрывчатку на АО «Стрела» в посёлке Суземка (9 км от границы)
Shot пишет, что завод производит трансформаторы, дроссели и электромагнитные замки. Разрушений на предприятии удалось избежать, пострадавших также нет.
Ранее сообщалось, что в Крыму система РЭБ посадила беспилотник. С помощью средств радиоэлектронной борьбы на востоке Крыма был посажен беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом в своём телеграм-канале написал глава республики Сергей Аксёнов.
Ранее сообщалось, что в Крыму система РЭБ посадила беспилотник. С помощью средств радиоэлектронной борьбы на востоке Крыма был посажен беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом в своём телеграм-канале написал глава республики Сергей Аксёнов.
Мария Фирсова