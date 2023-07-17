Shot: ВСУ попытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе

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Украина предприняла попытку атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Таким образом, пострадавших и разрушений на земле нет. Однако атака на Крымский мост ВСУ всё же удалась. По предварительным данным, его могли атаковать с помощью модернизированных водных дронов-беспилотников.
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