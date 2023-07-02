Shot: ВСУ выпустили более 30 снарядов из РСЗО «Град» по пункту пропуска в Курской области

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За 30 минут ВСУ обстреляли 2 МПП
По данным Shot, обстрел случился 1 июля. Сначала под удар попал международный пункт пропуска «Тёткино». По нему украинские войска нанесли удар 36 снарядами РСЗО «Град» и 4 артиллерийскими снарядами калибра 122 мм.
Позднее ВСУ около 10 минут вели обстрел по не функционирующему МАПП «Суджа». Было выпущено 2 мины калибром 120 мм.
Никто не пострадал.
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Мария Фирсова