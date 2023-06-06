Шойгу: 5 июня ВСУ предприняли попытки наступления на семи направлениях

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Киевский режим провалил попытки наступления по семи направлениям
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины предприняли попытки наступить на семи направлениях 5 июня, однако, все они провалились, сообщает «РИА Новости».
«Пятого июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов» и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной», - прокомментировал ситуацию Шойгу.
Напомним, китайские эксперты Ян Шэн и Чжан Чаньюэ написали в издании Global Times, что Вооруженные силы Украины понесли слишком тяжелые потери, чтобы изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения с свою пользу. По словам экспертов, сейчас Украина, очевидно, зашла в тупик. Из-за больших потерь в технике и людях начать действительно масштабное наступление для Киева весьма затруднительно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ходе международных учений НАТО «Saber Guardian 23» в русле реке Борча затонул бронетранспортер Piranha.
«Пятого июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов» и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной», - прокомментировал ситуацию Шойгу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ходе международных учений НАТО «Saber Guardian 23» в русле реке Борча затонул бронетранспортер Piranha.
Евгения Парфентьева