Шойгу: Киев по настоянию Запада требует от ВСУ наступать, несмотря на потери

Фото: kremlin.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим требует от Вооруженных сил Украины продолжать контрнаступление, несмотря на потери, сообщает «РИА Новости».
«Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление», - прокомментировал ситуацию Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании.
Министр также отметил, что Киев, не имею возможности обеспечить успех наступательных действий на линии боевого соприкосновения, - отыгрывается обстрелами мирных жителях. По словам Шойгу, террористические обстрелы гражданской инфраструктуры – это попытка киевского режима повлиять на боеспособность своих военных с помощью пропаганды.
Читайте также:
Украина не закупает китайские дроны, чтобы не испортить отношения с США
В Германии заявили, что Запад разочарован контрнаступлением ВСУ
Российские силы пресекли попытку ВСУ наступить под Соледаром
Евгения Парфентьева