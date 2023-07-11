Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления потери ВСУ составили более 26 тысяч человек живой силы.
«ВСУ с 4 июня потеряли в рамках так называемого контрнаступления более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения», - заявил Шойгу.
При этом глава российского министерства обороны добавил, что российские военные уничтожили порядка 1,2 тысяч танков ВСУ, из них 17 Leopard, которые были переданы Украине. Кроме того, российским огнем было ликвидировано 43 гаубицы М777 производства США, а также и 46 самоходных гаубиц, переданных Киеву Польшей, США и Францией.
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Элина Позднякова