Шойгу потребовал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО

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Летающие радары А-50, которые участвуют в зоне спецоперации, следует модернизировать, чтобы повысить эффективность решения задач. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«На рассмотрение выносится два вопроса. Первый касается выполнения Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева государственного контракта на ремонт и модернизацию самолета А-50. Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач», - уверен Шойгу.
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Татьяна Лаврова