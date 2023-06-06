Шойгу: При отражении контрнаступления ВСУ погиб 71 российский военный

Фото: kremlin.ru
Сергей Шойгу рассказал о потерях России в ходе отражения наступления ВСУ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при отражении наступления ВСУ погиб 71 военнослужащий ВС РФ, сообщает «Звезда».
По словам министра, еще 219 российских солдат получили ранения разной степени тяжести.
Украинским боевикам удалось подбить 15 российских танков и 9 БМП.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины предприняли попытки наступить на семи направлениях 5 июня, однако, все они провалились.
По словам министра, еще 219 российских солдат получили ранения разной степени тяжести.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины предприняли попытки наступить на семи направлениях 5 июня, однако, все они провалились.
Евгения Парфентьева