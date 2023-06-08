Шойгу прокомментировал ночное наступление ВСУ

Фото: сайт Кремля
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ночью украинские военнослужащие осуществили попытку обороны ВС РФ на Запорожском направлении.
По его словам, ВСУ произвели наступательные действие и задействовали для этого 1500 личного состава и 150 единиц боевой техники. Противник был обнаружен силами российских подразделений, сообщил он.
ВС РФ нанесли превентивный удар, в результате которого украинская армия понесла существенные потери. Шойгу также заявил, что на всех направления наступления противник был остановлен и отошел.
Министр обороны также добавил, что подготовленные украинские военнослужащие для прорыва, свою задачу не выполнили.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ в Артемовске.
По его словам, ВСУ произвели наступательные действие и задействовали для этого 1500 личного состава и 150 единиц боевой техники. Противник был обнаружен силами российских подразделений, сообщил он.
Министр обороны также добавил, что подготовленные украинские военнослужащие для прорыва, свою задачу не выполнили.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ в Артемовске.
Анастасия Крестьянова