Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО

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"Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 "Прорыв". Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажёрных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки", – говорится в релизе.
Подготовка военнослужащих проходит в течение 38 дней и состоит из занятий по огневой, тактико-специальной и медицинской подготовке, вождению боевой спецтехники и связи.
После прохождения обучения контрактники войдут в составы воинских частей в районах предназначения.
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