Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Запад»

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По данным российского оборонного ведомства, Шойгу удалось заслушать доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова. Он касался текущей ситуации на линии боевого соприкосновения. Также Никифоров сообщил о тактике и действиях украинской стороны.
«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск», - пишет Минобороны.
Также уточняется, что Никифоров оповестил Шойгу о том, что в настоящий момент формируется и проводится боевое слаживание рещзервных полков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский разведчик заявил о глухой обороне ВСУ под Артемовском.