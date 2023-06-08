Шойгу распорядился ускорить поставку в зону СВО снарядов и бронетехники

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Министр обороны РФ Шойгу указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет в зону спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил арсеналы и базы хранения Западного военного округа. Об этом сообщает издание «МК».
В ходе своего визита он обратил внимание на необходимость своевременной отправки боеприпасов и ракет подразделениям ВС РФ в зону проведения спецоперации. Он также добавил, что перед тем, как направить в зону проведения боевых действий военной техники, необходимо устанавливать дополнительную защиту, принимая во внимание военный опыт.
Шойгу также провел беседы с представителями оборонной промышленности и поручил ускорить темпы поставок техники в зону СВО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шойгу прокомментировал ночное наступление ВСУ. Он заявил, что украинская армия понесла существенные потери и не добилась успеха.
В ходе своего визита он обратил внимание на необходимость своевременной отправки боеприпасов и ракет подразделениям ВС РФ в зону проведения спецоперации. Он также добавил, что перед тем, как направить в зону проведения боевых действий военной техники, необходимо устанавливать дополнительную защиту, принимая во внимание военный опыт.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шойгу прокомментировал ночное наступление ВСУ. Он заявил, что украинская армия понесла существенные потери и не добилась успеха.
Анастасия Крестьянова