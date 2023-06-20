Шойгу рассказал о планах Украины нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow

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«Применение этих ракет вне зоны проведения СВО будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — заявил министр Сергей Шойгу.
Ранее сообщалось, что Шойгу распорядился ускорить поставку в зону СВО снарядов и бронетехники. Министр обороны РФ Шойгу указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет в зону спецоперации. Он также добавил, что перед тем, как направить в зону проведения боевых действий военной техники, необходимо устанавливать дополнительную защиту, принимая во внимание военный опыт.