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Шойгу рассказал о планах Украины нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow

20 июня 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

По словам главы Минобороны Шойгу, в планах Украины нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow
ВСУ планируют нанести удары по некоторым территориям России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом рассказал глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства.

«Применение этих ракет вне зоны проведения СВО будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — заявил министр Сергей Шойгу.


Storm Shadow является малозаметной крылатой ракетой воздушного базирования, запускаемой с самолетов. Её разработали французская Matra и английская British Aerospace.

Ранее сообщалось, что Шойгу распорядился ускорить поставку в зону СВО снарядов и бронетехники. Министр обороны РФ Шойгу указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет в зону спецоперации. Он также добавил, что перед тем, как направить в зону проведения боевых действий военной техники, необходимо устанавливать дополнительную защиту, принимая во внимание военный опыт.



#Шойгу
#СВО
#Крым
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«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в России выросли в несколько раз
05 июля 2023, 13:50

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза.
По итогам июня продажи новых легковушек в России выросли до 82,4 тысяч штук, что в 2,5 раза больше, чем результат 2022 года.
 
30% от проданных в июне автомобилей приходится на отечественные Lada ― 23,7 тыс. машин. На втором месте китайский Chery (более 10 тыс.), на третьем ― Haval (более 8 тыс.), на четвертом расположился Geely (почти 7 тыс.). Топ-5 замкнул Changan (более 3 тыс.).
 
Самой популярной моделью в июне стала Lada Granta, за ней следует Haval Jolion. Тройку замыкает Chery Tiggo 7 Pro Max.
 
Всего в первом полугодии нынешнего года в России продано 401,6 тысяч  новых легковых автомобилей. Что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты считают, что российский авторынок новых легковушек «уже вышел «в плюс».

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#автомобили
#машина
#Россия
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Врач Маскин: После укуса клеща может появиться аллергия на красное мясо
05 июля 2023, 13:48

Фото: istockphoto.com/karandaev

Врач Максим Маскин заявил, что укус клеща может вызвать аллергическую реакцию на продукты животного происхождения, в частности на красное мясо.
«Это не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети», — пояснил в беседе с RT Маскин.

При аллергической реакции у человека могут наблюдаться такие симптомы, как крапивница, отёк горла или языка, боль в животе и тошнота, в тяжёлых случаях — анафилаксия.

Кроме этого, возможны реакции на мясо птицы, яйца, молочные продукты, блюда с желатином.

Эксперт подчеркнул, что при любых проявлениях аллергической реакции следует немедленно обращаться к врачу.

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#клещ
#аллергия
#врач
#здоровье
#мясо
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МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС
05 июля 2023, 13:43

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС.
Он отметил, что в ходе проверок, которые были проведены на станции за последнее время, каких-либо признаков минирования обнаружено не было. Об этом сообщает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти». 

Информацию о якобы готовящейся диверсии на Запорожской АЭС, обсуждают украинские власти. Россия считает подобные заявления провокацией и не исключает подрыва станции Киевом. 

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#МАГАТЭ
#Украина
#ЗАЭС
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Психолог Хорс рассказал, как не столкнуться с профессиональным выгоранием
05 июля 2023, 13:40

Фото: iStock/grinvalds

Ежегодно 5 июля отмечается Международный день трудоголика. Психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал, как россиянам не столкнуться с профессиональным выгоранием.
По мнению Михаила Хорса, россиян необходимо учить не перерабатывать, а работать больше, чем раньше. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

«Россияне и так не перерабатывают. Если посчитать количество выходных и праздничных дней, то средняя треть года у нас это отдых», — заявил Хорс.

Он отметил, что профессиональное выгорание — это состояние человека, в котором он испытывает негативные эмоции во время работы. С этим состоянием сталкиваются те люди, которые работают через силу.

«А человек, который пашет себе в удовольствие, никогда с эмоциональным выгоранием не столкнется», — рассказал специалист.

По мнению психолога, люди считают, что устают из-за каких-то событий, обстоятельств этой работы, конфликта в коллективе, взаимоотношений с начальником, задержки зарплаты, однако это позиция эмоциональной жертвы.

«На самом деле, это происходит не потому, что эти люди переживают и выгорают, эмоциональное выгорание — это эмоциональная усталость из-за длительных хронических и сильных отрицательных эмоций стресса. Люди выгорают из-за своей неготовности к этим событиям и из-за своего мнения, что эти события плохие, неправильные и должно быть по-другому. И вот если человек эту корону высшего судьи снимает и заранее готовится к тому, что жизнь пойдет не так, как он хочет, то, привыкнув к такой концепции, к такому взгляду на жизнь он становится более к готовым к тому, что что-то в этой жизни не так, как он хочет», — считает Хорс.

Психолог отмечает, что такая готовность человека создает ему большую эмоциональную устойчивость, благодаря которой у человека остается больше сил, чтобы эту жизнь менять в ту сторону, в которую он хочет.

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#трудоголизм
#профессиональное выгорание
#психолог
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Песков: СКР даны поручения по расследованию нападения на Милашину и Немова
05 июля 2023, 13:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СКР даны необходимые поручения после нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова, работа в этом направлении идет.
Он также призвал ждать и заверил, что необходимые действия по расследованию преступления проводятся.

Накануне сообщалось, что неустановленные лица жестоко избили журналистку Милашину и адвоката Немова, которые направлялись в суд для участия в процессе оглашения приговора супруге экс-судьи Верховного суда. Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. Об инциденте было доложено президенту России Владимиру Путину. 

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#Песков
#Милашина
#избиение
#СКР
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Депутат Савченко объяснил, что вернёт доверие россиян к пенсионным накоплениям
05 июля 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/Konstantin Aksenov

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что помочь вернуть россиянам доверию к пенсионным накоплениям помогут слаженная, чёткая и эффективная работа государства и соответствующих ведомств в сфере финансов и сбережений, а также государственный контроль за сохранностью и своевременными выплатами гарантированных средств граждан.
«И самое главное – время, тот ключевой фактор, который может исправить и поставить всё на своё место. Есть граждане, которые доверяют государству. Должно пройти время, и у государства не должно быть никаких «косяков» или громких скандальных событий. И лишь при таких условиях пенсионные деньги – это гарантия безопасности государства. Вот они три составляющие: время, эффективность и гарантии», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Савченко.

До этого Государственная Дума приняла законопроект о двукратном увеличении размера страхового покрытия для пенсионных накоплений граждан, у которых накопительные средства размещены в негосударственных пенсионных фондах.

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#сбережения
#граждане
#доверие
#экономика
#Госдума
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Лидер «Ногу свело!» Покровский хочет оспорить статус иноагента
05 июля 2023, 13:29

iStock/Zolnierek

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский планирует оспорить статус иноагента в суде.
Чтобы оспорить статус иноагента, который музыканту присвоило Министерство юстиции, Макс Покровский подал заявление в суд, пишет Telegram-канал Mash.
 
Заседание пройдёт 17 июля.
 
Лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский был признан иноганетом 31 марта нынешнего года. Известно, что в данный момент исполнитель находится в США.

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#Покровский иноагент
#суд
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Подольские врачи восстановили функции кисти 55-летней женщине
05 июля 2023, 13:20

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В больницу Подольска обратилась женщина, 55 лет, с жалобами на боли и онемение пальцев на правой руке, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе диагностики врачи выявили у пациентки синдром запястного канала. При этом заболевании происходит защемление и воспаление срединного нерва. Эта патология приводит к онемению конечностей, потере чувствительности и параличу конечности.
«Под местной анестезией эндоскопическим путём мы выполнили операцию по восстановлению функции кисти. Первым этапом в районе запястья произвели разрез, туда ввели эндоскоп, оснащенный камерой. Затем скальпелем рассекли поперечную связку, которая сдавливала срединный нерв. Операция прошла успешно и заняла 10 минут», — рассказал нейрохирург Дмитрий Кудрявцев. 

Этот малоинвазивный метод оперативного вмешательства позволил врачам значительно сократить период восстановления пациентки после операции. 

Врачи передают, что самочувствие пациентки хорошее, она уже выписана из больницы на амбулаторное лечение.

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#Минздрав
#Подольск
#здоровье
#онемение
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Мишустин подписал распоряжение о назначении Кондрашова гендиром ТАСС
05 июля 2023, 13:17

Фото: сайт Кремля

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении генеральным директором ТАСС Андрея Кондрашова.
Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию.
 
Ранее Андрей Кондрашов занимал должность пресс-секретаря предвыборного штаба Владимира Путина. В 2018 году был назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.

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#Мишустин
#Кондрашов
#Михайлов
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