Шойгу: Россия в ответ на передачу Киеву кассетных бомб применит такие же боеприпасы

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ВС РФ будут вынуждены начать применять кассетные боеприпасы против ВСУ, если США передадут Киеву аналогичные бомбы. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.
«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские ВС будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», - заявил Шойгу.
По его словам, положительное решение о поставке кассетных боеприпасов на Украину только затянет противостояние. При этом Россия ранее воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в рамках спецоперации, оценивая риски и угрозы для мирного населения.
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Элина Позднякова