Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой

Фото: kremlin.ru
В Минобороны рассказали о снижении активности украинских войск
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженных силы Украины снизили активность на полях специальной военной операции, сообщает «РИА Новости».
По словам главы ведомства, сейчас украинские боевики занимаются перегруппировкой войск.
Напомним, вчера Шойгу выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений. Министр призвал выпускников смело внедрять в обучение их будущих подопечных опыт СВО.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую область 22 июня ровно в 4 часа утра.
По словам главы ведомства, сейчас украинские боевики занимаются перегруппировкой войск.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую область 22 июня ровно в 4 часа утра.
Евгения Парфентьева