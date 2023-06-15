Схрон украинской ДРГ обнаружили в Белгородской области

Фото: iStock.com/Diy13
Он заявил, что военнослужащие ВС РФ после отхода из Новой Таволжанки Белгородской области украинской ДРГ находят много оружия НАТО и брошенные боеприпасы западного производства.
«Постоянно проводим разведку и обходы по маршрутам. На одном из таких маршрутов обнаружили схрон ВСУ», — добавил «Кара».
Ранее сообщалось, что Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.