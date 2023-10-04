Штаб ВСУ под Соледаром уничтожен российской высокоточной планирующей бомбой

Контрнаступление Киева не принесло ожидаемых результатов: по подсчетам экспертов Россия в итоге захватила даже чуть больше территории, чем Украина. Военный эксперт, создатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев считает, что, не добившись успеха на суше, ВСУ могут перенести акцент на битву за море.