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Военно-космические силы России нанесли удар высокоточной бомбой ФАБ-1500УМПК по командному пункту ВСУ на Соледарском направлении. В результате в штабе, который располагался в бункере неподалеку от села Александро-Калиново, практически полностью уничтожена тактическая группа командования, руководившая действиями частей на этом участке линии боевого соприкосновения.
Успех этой атаки продемонстрировал возрастающую компетентность и мощь российской воздушной разведки. Активное передвижение противника в районе штаба привлекла внимание авиации и район был взят под тщательное наблюдение. В результате цель была выявлена и уничтожена.
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Александр Бойцов