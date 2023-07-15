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Штурмовики ВКС России нанесли огневое поражение скоплениям сил ВСУ под Пятихатками

15 июля 2023, 10:11

Фото: istockphoto/aapsky

Штурмовики военно-космических сил России поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе села Пятихатки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он уточнил, что за последние сутки противник на данном направлении не предпринимал активных действий, ограничиваясь разведкой и перегруппировкой сил. Авиаудары, предпринятые российскими самолетами по местам скопления войск ВСУ, воспрепятствовали концентрации частей противника, передает РИА Новости.

В районе села Мирного был уничтожен минометный расчет, около Степового был сожжен танк ВСУ. Также удалось уничтожить боевую бронированную машину в Новоданиловке и два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике, уточнил Олег Чехов. В ходе систематической контрбатарейной борьбы, используя штурмовую авиацию, оказывая постоянное огневое воздействие, российская армия не позволяет ВСУ спокойно перегруппировывать и концентрировать силы для наступления.

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#всу
#штурмовики
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#группировка
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#воздействие
#пятихатка
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Российские бойцы из «Южной» группировки войск захватили планшет с системой «Крапива»
15 июля 2023, 08:49

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Бойцы «Шторм Z» из Южной группировки войск в ходе штурма позиций ВСУ захватили планшетный компьютер с установленной системой «Крапива». С ее помощью выстраивается координация и взаимодействие между командирами разных войсковых соединений и родов войск.
Командир отряда «Шторм Z», бойца которого захватили планшет, рассказал, что эта система многократно повышает эффективность и скорость взаимодействия на поле боя. Командиры могут, например, одновременно видеть передвижение частей противника в режиме реального времени, передает РИА Новости.

Офицер с позывным «Русский» привел пример такого взаимодействия. Группа солдат, сидя в блиндаже, замечает движение механизированной части и отмечает ее местоположение на электронной карте. Соответствующую отметку видят одновременно все командиры других частей. Артиллерия, ракетные войска могут наносить удары, так как точно знает координаты цели с того момента, как на карте появилась отметка. Скорость взаимодействия многократно возрастает, заключил командир.

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#планшет
#командир
#система
#крапива
#всу
#взаимодействие
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Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении
15 июля 2023, 06:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский спецназ прямым попаданием ликвидировал украинскую диверсионную группу в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя силовых структур.
По информации источника, российские бойцы открыли огонь по противнику, которого обнаружили в лесопосадке.

«Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник, но мы их обнаружили и уничтожили», — отметил он.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что огневой инцидент случился ночью. По его мнению, военнослужащие ВСУ пытались воспользоваться фактором внезапности.

Также стало известно, что подразделения группировки ВС РФ «Восток»  на Южно-Донецком направлении пресекли выдвижение украинских военных к селу Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.



По его словам, российские военнослужащие артиллерийским огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в Великой Новоселке, а также минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Макаровки и севернее Павловки.

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#ВСУ
#спецназ
#СВО
#Запорожское направление
#Южно-Донецкое направление
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Военкор Ткач: Ключевой этап наступления ВСУ невозможен из-за сложности форсирования Днепра
15 июля 2023, 04:27

Фото: iStok/OlyaSolodenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут форсировать Днепр, так как у них нет явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. Об этом изданию URA.RU рассказал военный корреспондент Василий Ткач.
«После потерь, которые Украина уже понесла при контрнаступлении, собрать какую-то ударную группировку для переправы я не вижу возможности», — отметил Ткач.

Военкор подчеркнул, что форсирование такой реки как Днепр — это не пиар-акция, а мощная и хорошо разработанная войсковая операция, для реализации которой необходимо пяти-, а то и шестикратное превосходство в живой силе и боевой технике, причем у любой из сторон. К тому же, отметил Ткач, свою роль здесь сыграла и эффективность российских систем залпового огня (РСЗО) и в целом артиллерии ВС РФ.

Все это привело к тому, что сейчас, подчеркивает военкор, любые заявления со стороны украины, в том числе - и о форсировании Днепра, — будут выглядеть не как военный успех, а как информационная пиар-акция Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус, в свою очередь, уверен, что «ВСУ не смогут добиться существенного прогресса, не обладая господством в небе, в этих условиях контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника».

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#Василий Ткач
#ВСУ
#военкоры
#Днепр
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Командир ВСУ Маслов: У России нет никакого дефицита ракет для уничтожения украинских дронов
15 июля 2023, 00:44

Фото: iStock/vadimrysev

У России нет никакого дефицита ракет к комплексам ПВО, она готова их тратить на любые украинские беспилотники. Об этом заявил командир одного из отделений разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов
По словам Маслова, ВС РФ легко тратят ракеты на украинские разведывательные беспилотники типа «Лелеки».

«Они успевают, не знаю, они их производят – ракеты к ним дорогущие, – в большем количестве, чем нам поступает тех же "Матриксов" или "Лелек". Ракета стоит примерно столько, сколько "Лелека", даже больше, но они стреляют и стреляют, у них нет дефицита этих ракет», — рассказал разведчик в интервью украинской радиостанции «Радио НВ».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО работают и «раз за разом» демонстрируют эффективность.

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#ВСУ
#ракеты
#Украина
#Россия
#беспилотники
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Экс-глава ЦРУ Петреус: Наступлению ВСУ не поможет даже западная бронетехника
14 июля 2023, 22:39

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ испытывают серьезные трудности при попытках прорыва российской обороны из-за плотных минных заграждений, перед которыми бессильна даже передовая западная тяжелая техника. Об этом рассказал экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
По его словам, ВС РФ качественно окопались и усилили оборонительные линии, заминировав поля.

«ВСУ не смогут добиться существенного прогресса, не обладая господством в небе, в этих условиях контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника», - заявил Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

При этом, дроны, на которые так надеялись ВСУ, успешно ликвидируются российскими силами с помощью средств радиоэлектронной борьбы. 

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#ВСУ
#ВС РФ
#контрнаступление
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Рогов: ВСУ обстреляли Черниговку Запорожской области
14 июля 2023, 22:31

Фото: iStock/vadimrysev

Поселок городского типа Черниговка Запорожской области подвергся обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нацисты обстреляли пгт. Черниговка Запорожской области. Ориентировочно в 21:00 украинские боевики обстреляли восточную часть пгт Черниговка в районе железнодорожного моста», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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#Владимир Рогов
#Запорожская область
#обстрел
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NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ
14 июля 2023, 22:17

Фото: iStock/JARAMA

Аналитики и официальные лица в США считают, что кассетные боеприпасы, переданные Штатами Украине, не окажут немедленного влияния на положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на сотрудников Пентагона, пожелавших остаться анонимными.
«Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны», - говорится в статье.

При этом подчеркивается, что эффект от кассетных боеприпасов будет виден позднее в случае, если союзники передадут Украине намного больше боеприпасов.

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#ВСУ
#спецоперация
#кассетные боеприпасы
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Залужный: Украина вернет Крым, даже если союзники будут против
14 июля 2023, 21:41

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина вернет Крым, даже если западные союзники будут против, передает Washington Post.
«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит», – заявил главком ВСУ.

При этом он подчеркнул, что не будет ни у кого спрашивать разрешения для нанесения ударов по территории России. По словам Залужного, именно Украина должна решать, как именно убивать врага. Уточнив, что если страны Запада боятся использовать оружие против России, значит Украина будет убивать из своего, столько, сколько будет нужно, заключил главком ВСУ.

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#ВСУ
#Крым
#Валерий Залужный
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China Times: США отправят Украине сотни списанных ракет
14 июля 2023, 21:22

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США передадут Киеву сотни списанных ракет MIM-23 Hawk, выкупленных у Тайваня, для укрепления ПВО Украины. Об этом пишет тайваньское издание China Times, ссылаясь на собственный источник, пожелавший остаться анонимным.
«Сначала мы ломали голову над тем, что делать с сотнями списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk из четырех дивизионов и 18 батарей, но после тайваньско-американских консультаций США подтвердили, что выкупят у Тайваня списанные ракеты», - передает издание слова своего источника.

При этом уточняется, что далее списанные ракеты будут переданы Киеву в рамках военной помощи для укрепления ПВО Украины.
Уточняется, что переговоры с США состоялись еще в 2022 году, ракеты же списали в конце июня текущего года.

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#США
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#Тайвань
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