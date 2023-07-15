Штурмовики ВКС России нанесли огневое поражение скоплениям сил ВСУ под Пятихатками

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Штурмовики военно-космических сил России поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе села Пятихатки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
В районе села Мирного был уничтожен минометный расчет, около Степового был сожжен танк ВСУ. Также удалось уничтожить боевую бронированную машину в Новоданиловке и два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике, уточнил Олег Чехов. В ходе систематической контрбатарейной борьбы, используя штурмовую авиацию, оказывая постоянное огневое воздействие, российская армия не позволяет ВСУ спокойно перегруппировывать и концентрировать силы для наступления.
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Александр Бойцов