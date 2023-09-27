Швейцария отклонила инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину

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Швейцарский Национальный совет (большая палата парламента) отклонил инициативу о реэкспорте своего оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, включая Украину. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на Швейцарское телеграфное агентство.
Как пояснило агентство, это предложение было направлено на общее регулирование реэкспорта оружия Швейцарии. Изначально предполагалось, что страны, покупающие оружие, должны будут подписывать декларацию о запрете реэкспорта. Но, в итоге, срок будет ограничен пятью годами для государств, которые разделяют швейцарские ценности и имеют сопоставимый режим экспортного контроля.
В публикации указано, что против данного предложения проголосовали 135 депутатов Совета кантонов (малой палаты парламента) и 48 выступили «за».
Напомним, ранее Швейцария согласилась на перепродажу 25 списанных танков Leopard 2 Германии, при условии, что танки не будут переданы Украине.
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В публикации указано, что против данного предложения проголосовали 135 депутатов Совета кантонов (малой палаты парламента) и 48 выступили «за».
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Алина Юрчак