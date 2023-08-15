Швеция передаст Украине пакет военной помощи на 314 млн долларов

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.