Швеция передаст Украине пакет военной помощи на 314 млн долларов

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Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов).
Об этом, ссылаясь на министра обороны Пола Йонссона, пишет ТАСС.
В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.
С февраля 2023 года Украина получила от Швеции военной помощи на 22 млрд крон (2,16 млрд долларов), из которых 17 млрд (1,67 млрд долларов) являются военными поставками.
Ранее представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.
За весь период ведения боевых действий, не удалось уничтожить ни одну российскую ракету Х-22, сообщил Игнат. По его словам, сбивать российские крылаты ракеты могут комплексы Patriot. Однако, почему этого так и не удалось сделать, он не сообщил.
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В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.
Ранее представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.
За весь период ведения боевых действий, не удалось уничтожить ни одну российскую ракету Х-22, сообщил Игнат. По его словам, сбивать российские крылаты ракеты могут комплексы Patriot. Однако, почему этого так и не удалось сделать, он не сообщил.
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Мария Фирсова