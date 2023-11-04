Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer

Украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 20 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 58 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).