Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer

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Глава Минобороны Швеции Йонсон сообщил о поставке 8 самоходных артиллерийских установок Archer Украине.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал об этом в интервью радиостанции Sveriges, пишет ТАСС.
В августе Йонсон говорил, что шведское правительство выделит новый пакет военной помощи Украине, который оценивается в 3,4 млрд крон ($314 млн). В пакет вошли боеприпасы для шведской техники, боевых машин пехоты CV 90. Швеция также обещала поставить украинской армии запчасти для CV 90, а также танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer.
Ранее сообщалось, что США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для «прорыва» российской обороны.
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«Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью», —заявил глава Минобороны Швеции.
Ранее сообщалось, что США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для «прорыва» российской обороны.
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Мария Фирсова