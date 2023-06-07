Швейцария сможет поставлять оружие Украине

РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Швейцарский сенат одобрил закон, который разрешает реэкспорт вооружения Киеву
До этого момента Швейцария не могла поставлять оружие в зоны боевых действий, даже при условии покупки оружия другой страной. При покупке страны должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.
Федеральный совет Швейцарии планировал ограничить действие декларации 5 годами в некоторых случаях: если страна, которая получает вооружение, серьезно не нарушает права человека, нет риска использования оружия против гражданского населения, и в том случае, если государство не участвует во внутреннем или международном вооруженном конфликте.
Ранее сообщалось, что Швейцария одобрила возможную продажу Германии танков Leopard. В большой палате парламента Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87, такое решение может стать основанием для продажи их немецкому производителю. Это стало известно из опубликованном на сайте швейцарского парламента.
Согласно сообщению ведомства, предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 одобрили 17 членов, семь высказались против, один человек воздержался от голосования.
Федеральный совет Швейцарии планировал ограничить действие декларации 5 годами в некоторых случаях: если страна, которая получает вооружение, серьезно не нарушает права человека, нет риска использования оружия против гражданского населения, и в том случае, если государство не участвует во внутреннем или международном вооруженном конфликте.
Согласно сообщению ведомства, предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 одобрили 17 членов, семь высказались против, один человек воздержался от голосования.
Мария Фирсова