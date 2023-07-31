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Силами российских ПВО в небе над ДНР сбит украинский самолет Су-25

31 июля 2023, 15:33

Фото: istockphoto/vladj55

Российские средства противовоздушной обороны сбили в районе населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике украинский самолет Су-25. Кроме того, за сутки были уничтожены 23 беспилотника и перехвачены 12 ракет системы HIMARS.

Такую информацию опубликовало министерство обороны России в своем официальном телеграм-канале. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российскими военными уничтожено 458 самолетов, 245 боевых вертолетов, 5 381 беспилотный летательный аппарат.

Средствами огневого поражения и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 427 зенитных комплексов. Российские бойцы подбили и сожгли 11 048 танков и других бронированных машин, уничтожили 1 140 РСЗО (реактивных систем залпового огня), 5 678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 989 единиц специальной автомобильной техники.

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ВСУ попытались проникнуть в Россию на стыке Курской и Белгородской областей
Военный блогер Живов заявил о попытке вторжения ВСУ на территорию РФ
31 июля 2023, 16:20

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный блогер, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» заявил, что украинские военные предприняли попытку попасть на территорию России на стыке Белгородской и Курской областей, однако были вычислены российскими силами и ликвидированы.
«Украинские военные собрались в очередной раз зайти на территорию России на стыке Белгородской и Курской областей. Но не учли, что у наших военных теперь достаточно средств разведки, и за плечами гаубицы Д-30», - написал Живов в своем Telegram-канале. 
 
По его словам, группа украинских военных была вовремя обнаружена российскими силами и ликвидирована. Таким образом, вторжение на территорию РФ было пресечено.

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Патрушев: у раненых украинских бойцов изымают органы для трансплантации
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#днр
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В США заявили, что Россия уже победила Украину
Джим Рикардс: Россия победила Украину, лишив ее Черного моря
31 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/alexnikit1981

Россия победила Украину, отрезав ей доступ к Черному морю, заявил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
«Этой войне придет конец. К сожалению, украинцы несут потери, около 200 тысяч военных. У России есть защищенный доступ, так называемый сухопутный мост до Крыма. И теперь они нацелились на Одессу», - прокомментировал ситуацию Рикардс.  

Он также напомнил, что Россия построила отличные фортификационные сооружения, которые не позволяют украинцам прорваться к Черному морю.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе. По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море.

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Патрушев: у раненых украинских бойцов изымают органы для трансплантации
31 июля 2023, 15:29

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что раненые украинские военные используются в качестве биоматериала. У них изымают органы для дальнейшей трансплантации. Об этом он рассказал в Петрозаводске, где проходит совещание по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
«Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», - заявил Патрушев.

Он связал подобные действия с законом, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским в 2022 году, о трансплантации, согласно которому трансплантация человеческих органов может проводиться без согласия.

При этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за июль потери ВСУ составили 20824 человек живой силы.

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В Совбезе заявили, что атаки украинских беспилотников курирует Запад
Патрушев: Запад курирует атаки БПЛА на Москву, Крым и приграничные регионы РФ
31 июля 2023, 14:45

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины ведут атаки беспилотника по российским городам под предводительством западных кураторов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане», - прокомментировал ситуацию Патрушев.  

По его словам, в США и НАТО осознали, что сломить Россию на линии боевого соприкосновения не получится, и потому начали наносить террористические атаки на мирное население РФ.  

Напомним, в последний раз украинские БПЛА атаковали столичный регион в ночь на 30 июля. Системы ПВО сбили два беспилотника в подмосковных Одинцово и Красногорске, еще два были подавлены средствами РЭБ и упали на «Москва -Сити». В результате, один из беспилотников угодил прямо в небоскреб, на уровне пятого-шестого этажей нарушено остекление, однако, жертв, к счастью, нет.

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#сша
#украина
#сво
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Бывший аналитик ЦРУ назвал следующий шаг Путина
Макговерн: После провала контрнаступления ВСУ, ВС РФ пойдут на Днепр
31 июля 2023, 13:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

После окончательного провала контрнаступления ВСУ, российская армия пойдет в наступление до Днепра, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону.
«Когда наступление ВСУ со всеми их резервами полностью захлебнется, думаю, где-то через две или три недели, какой будет следующий шаг Путина? Где-то в середине августе, за месяц или два до грязевого периода у него будет полная свобода действий дойти до самого Днепра. Сделает ли он это? Думаю, да», - прокомментировал ситуацию Макговерн.  

Эксперт подчеркнул, что западня техника не поможет ВСУ достичь успеха, указав на видеоролик, на котором один российский танк уничтожает целую колонну техники НАТО.  

Ранее The Washington Post напомнила пророческие слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли об Украине.

«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - говорил Милли в ноябре 2022 года.

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#всу
#контрнаступление
#владимир путин
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Жительница Донецка погибла в результате попадания в ее дом украинской ракеты
31 июля 2023, 13:53

Фото: istockphoto/Standart

В Куйбышевском районе Донецка украинская ракета «Точка-У» попала в частный дом. Ее хозяйка в это время вышла во двор ухаживать за цветами и погибла на месте.
Взрыв был такой силы, что в соседних домах вылетели стекла из окон. После попадания такой мощной ракеты выжить у пожилой женщины не было никаких шансов, передает телеграм-канал Readovka. Сейчас соседи погибшей пытаются организовать ее похороны, так как о ее родных и близких, о том, где они находятся, ничего не известно.

Со слов соседей, пожилая женщина жила одна и все свободное время посвящала уходу за прекрасным цветником, который устроила во дворе дома. Сейчас на месте прекрасных цветов только руины и обугленная воронка, а во дворе лежат части ракеты, убившей дончанку. 

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#ракеты
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Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку, Сергеевку и станцию Молчановка
31 июля 2023, 13:52

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении от ВСУ Ковалевки и Сергеевки на Краснолиманском направлении, кроме того, ВС РФ также заняли железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.
«Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, при освобождении населенных пунктов и ж/д станции особо отличились бойцы 15-й мотострелковой бригады и 234-й десантно-штурмового полка, которые достигли цели благодаря своим активным маневренным действиям. Также министр отметил работу 238-й артиллерийской бригады, 31-ого инженерно-саперного полка и 23-его истребительного авиационного полка.

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В ВСУ заявили, что Украина вернет свои территории до 28 июля 2024 года
31 июля 2023, 13:40

Фото: iStock/JARAMA

Глава Госпограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что ВСУ смогут выйти на границы страны 1991 года уже в следующем году, а в этом году такой расклад дел маловероятен.
«Не хочу давать публичный прогноз. Думаю, в этом году не успеем. А в следующем - до 28 июля (День украинской государственности - Ред.) это точно состоится. Я готов ответить», - заявил Дейнеко.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина вернет Крым, даже если западные союзники будут против. При этом он подчеркнул, что не будет ни у кого спрашивать разрешения для нанесения ударов по территории России. По словам Залужного, именно Украина должна решать, как именно убивать врага. Уточнив, что если страны Запада боятся использовать оружие против России, значит Украина будет убивать из своего.

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На Украине заявили, что освобожденные из Турции боевики «Азова»* вернутся к боям
31 июля 2023, 13:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Недавно освобожденные из Турции командиры нацбатальона «Азов»* снова будут принимать участие в боевых действиях. Такое заявление сделал командующий украинской Нацгвардией Александр Пивненко.
«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет», – сказал Пивненко.

При этом он уточнил, что командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным «Редис» может вернуться на передовую боевых действий уже в ближайший месяц.

Напомним, Турция выдала Украине боевиков батальона «Азов». Согласно договору указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.

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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
#сша
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#турция
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