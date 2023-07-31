Силами российских ПВО в небе над ДНР сбит украинский самолет Су-25

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Российские средства противовоздушной обороны сбили в районе населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике украинский самолет Су-25. Кроме того, за сутки были уничтожены 23 беспилотника и перехвачены 12 ракет системы HIMARS.
Средствами огневого поражения и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 427 зенитных комплексов. Российские бойцы подбили и сожгли 11 048 танков и других бронированных машин, уничтожили 1 140 РСЗО (реактивных систем залпового огня), 5 678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 989 единиц специальной автомобильной техники.
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Александр Бойцов