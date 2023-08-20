Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку вторжения беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале на Telegram.
«Зафиксирована попытка проникновения дрона на территорию Москвы со юга. Силы ПВО успешно предотвратили это. Военным большое спасибо за их работу», — написал мэр.Представители Министерства обороны уточнили, что нейтрализовать беспилотник удалось с использованием средств радиоэлектронной борьбы.
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