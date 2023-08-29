Силы ПВО России впервые перехватили противокорабельную ракету «Нептун»

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Российские системы ПВО впервые перехватили противокорабельную ракету «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российским военнослужащим удалось перехватить 27 БПЛА противника, уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что противокорабельная ракета «Нептун» стала первым вооружением данного типа, которое удалось перехватить силами российской ПВО.
Прежде сообщалось, что ВС России уничтожили украинский эшелон с боеприпасами. 10 единиц техники противника уничтожены в результате точного удара российской артиллерии.
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В министерстве отметили, что противокорабельная ракета «Нептун» стала первым вооружением данного типа, которое удалось перехватить силами российской ПВО.
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Анастасия Крестьянова