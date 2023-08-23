Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области

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Российские системы ПВО уничтожили два беспилотника вблизи поселка Шайковка в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», - прокомментировал ситуацию Шапша.
Ранее военный эксперт Шурыгин назвал способ, благодаря которому БПЛА ВСУ не смогут долететь до России. Одна из главных проблем заключается в том, что дроны нужно обнаруживать еще на границе (граница России с Украиной протянулась на 2 295). Для этого необходимы аэростаты ПВО с радиолокационными станциями поднимать в 300-400 от границы, чтобы их невозможно было ничем сбить, но они бы в этом случае создавали единое радиолокационное поле.
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Евгения Парфентьева